Zaskakujący ślub gwiazdy "Seksu w wielkim mieście"! Kim Cattrall w stroju za tysiące

Julita Buczek
2025-12-07

Kim Cattrall znów zaskoczyła fanów! Gwiazda "Seksu w wielkim mieście" po cichu wyszła za mąż za młodszego o 14 lat Russella Thomasa. Para powiedziała sobie "tak" podczas kameralnej uroczystości w Londynie, a aktorkę ubrała stylistka odpowiedzialna za słynne kreacje z kultowego serialu.

Kim Cattrall, niezapomniana Samantha Jones z "Seksu w wielkim mieście", rozpoczęła nowy rozdział życia. Po dziewięciu latach związku z Russellem Thomasem aktorka zdecydowała się na skromny, rodzinny ślub, który odbył się 4 grudnia 2025 roku w Chelsea Old Town Hall w Londynie. Na uroczystości pojawiło się zaledwie kilkanaście osób, tylko najbliższe grono bliskich, dokładnie tak, jak wymarzyła sobie para.

Cattrall obecnie 69-letnia ikona popkultury, postawiła na look daleki od typowej ślubnej klasyki. W miejsce tradycyjnej sukni wybrała olśniewający biały garnitur Diora, perfekcyjnie wystylizowany przez Patricię Field, legendarną kostiumografkę "Seksu w wielkim mieście". To właśnie ona stworzyła niezapomniany styl bohaterek serialu, a teraz pomogła Cattrall w jednym z najważniejszych dni jej życia. Kreację uzupełniły eleganckie rękawiczki Cornelia James oraz efektowny kapelusz od Philipa Treacy’ego, znanego z pracy dla rodziny królewskiej.

Jej ukochany, 55-letni Russell Thomas, także przyciągał uwagę. Inżynier dźwięku pojawił się w szytym na miarę garniturze od Richarda Jamesa, prezentując stylową, ale nienachalną elegancję. Para poznała się w 2016 roku w BBC, gdzie Cattrall udzielała wywiadu dla audycji "Woman’s Hour". Początkowo utrzymywali luźny kontakt, a pierwszą iskrą okazała się wiadomość, którą Thomas wysłał aktorce w mediach społecznościowych. Cattrall wspominała później, że tak naturalny, spontaniczny gest zupełnie ją ujął. Ich relacja nabrała tempa, gdy Thomas odwiedził aktorkę w Vancouver. Przez kolejne lata para konsekwentnie trzymała swój związek z dala od medialnego zamieszania. Cattrall wielokrotnie podkreślała, że właśnie ta prywatność dała ich relacji przestrzeń do spokojnego wzrostu. 

