Największe gwiazdy na jednej scenie! Takiego sylwestra jeszcze nie było

Tego chyba nikt się nie spodziewał! Po latach zawodowych dróg biegnących w zupełnie różnych kierunkach Mandaryna i Michał Wiśniewski ponownie spotkają się na jednej scenie i to w bardzo wyjątkowych okolicznościach. "Super Express" dowiedział się, że oboje wystąpią podczas tegorocznego sylwestra TVP. Para, która przed laty tworzyła jeden z najbardziej burzliwych i jednocześnie najgłośniejszych związków w polskim show-biznesie, znów wzbudzi ogromne emocje!

Zobacz też: Wielka niespodzianka na konferencji TVP! Ogłoszono kolejną gwiazdę "Sylwestera z Dwójką 2025"

Mandaryna i Wiśniewski na jednej scenie?

Informacja o występie Mandaryny i Michała Wiśniewskiego to ogromny news. Oboje od dawna nie pojawiali się razem publicznie, a ich relacja, choć dziś spokojna i pełna szacunku, wciąż wywołuje gigantyczne zainteresowanie. Nie wiadomo jednak, co dokładnie wydarzy się 31 grudnia 2025 roku na scenie TVP! Jedno jest pewne - Mandaryna oraz Michał Wiśniewski zaprezentują swoje największe hity.

Kto jeszcze wystąpi na "Sylwestrze z Dwójką 2025"?

"Sylwester z Dwójką 2025" znów zagości na Śląsku, jednak tym razem centrum zabawy będzie przestrzeń przy legendarnym katowickim Spodku. To właśnie tam powstanie ogromna scena, na której pojawią się największe nazwiska polskiej muzyki.

Taneczna noc wystartuje w środę 31 grudnia o godzinie 19:50 i potrwa aż do samego rana. Widzowie będą mogli śledzić widowisko na antenie TVP2, a także za pośrednictwem platformy TVP VOD.

TVP ujawniła już znaczną część gwiazd, które pożegnają 2025 rok wraz z publicznością. W line-upie znalazły się ikony kilku dekad polskiej estrady: Michał Wiśniewski, Mandaryna, Malik Montana, Blanka, Cleo, Doda czy Wiktoria Kida.

Widzowie mogą spodziewać się przekroju największych przebojów ostatnich lat, ale również hitów sprzed kilku dekad, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Całość uzupełni imponująca oprawa świetlna i sceniczna, a także tradycyjne odliczanie do północy, bez którego żaden sylwester nie byłby kompletny.

Zobacz też: Blanka zaskoczyła! Przerwała występ, by odnieść się do afer! Co nastąpiło później - wow!

Zobacz naszą galerię: Największe gwiazdy na jednej scenie! Takiego sylwestra jeszcze nie było

Sonda Sylwester 2025-26. Z którą stacją telewizyjną spędzisz tegoroczny wieczór? TVP - Sylwester z Dwójką Polsat - Sylwestrowa Moc Przebojów