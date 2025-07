W ostatnich dniach internet żył nagraniem z koncertu Coldplay, na którym uchwycono tulącą się parę – Andy’ego Byrona i Kristin Cabot. Ich reakcja na pokazanie ich na telebimie była pełna paniki, co tylko wzmogło podejrzenia. Szybko wyszło na jaw, że tych dwoje... nie powinno było być razem. Romans został ujawniony, a nagranie obiegło cały świat.

To właśnie ta historia skłoniła Katarzynę Bosacką do refleksji nad tematem zdrady. Prezenterka podczas relacji na żywo na Instagramie przyznała, że sama musiała się zmierzyć z podobnym dramatem.

Katarzyna Bosacka o zdradzie: "To nie powód do śmiechu"

Katarzyna Bosacka w swoim stylu – bez owijania w bawełnę – odniosła się do całej sytuacji. Krytycznie oceniła to, jak internet rozdmuchał historię Byrona i Cabot, robiąc z niej źródło rozrywki i memów.

Moim zdaniem to nie jest powód do śmiechu. Zdrada jest zawsze paskudna. Jest trucizną, która rozlewa się nie tylko na tych dwoje (...) partnerów, ale także na ich dzieci, rodziny, przyjaciół, znajomych... To są bardzo poważne sprawy, które bardzo często kończą się depresją, utratą poczucia własnej wartości. Zdrada to nie jest nic śmiesznego, to jest oszustwo, kłamstwo. Coś, co jest złe i przykre w swojej naturze.

Dla Bosackiej zdrada to nie tylko temat medialny – to osobiste przeżycie, które odcisnęło ślad na jej życiu. Podczas rozmowy z fanami prezenterka wróciła do momentu, gdy dowiedziała się, że jej mąż miał romans.

Pamiętam, że dla mnie to był szok. Wielu osobom odjęło mowę, naszym przyjaciołom, znajomym, najbliższej rodzinie... To było wręcz nieprawdopodobne, że coś takiego mogło się wydarzyć. Wiem, że wiele osób cierpiało z tego powodu, nawet u członków dalszej rodziny zdarzały się stany lekko depresyjne, ktoś przez wiele dni nic nie mówił lub płakał po nocach.

Katarzyna Bosacka otwarcie przyznała, że zdrada była dla niej impulsem, by zawalczyć o siebie. Pomogła jej w tym terapia.

O zdradzie dowiedziałam się w lipcu, a we wrześniu papiery już były złożone, bo stwierdziłam, że w tej naszej sytuacji jednak jest to trudne do pogodzenia. (...) Byłam trochę pewna [swojego związku – przyp. red.] i trochę się na tym przejechałam.

Choć temat zdrady dla Katarzyny Bosackiej jest wciąż bardzo bolesny, to nie utknęła w przeszłości. Dziś znów jest szczęśliwą mężatką.

Bosacka szczerze o kontaktach z byłym mężem

Bosacka na Instagramie zdradziła, że mimo bolesnej przeszłości udało się jej poukładać relacje z byłym mężem. Choć ich związek trwał aż 26 lat, a senator odszedł do innej kobiety, łączy ich czwórka wspólnych pociech - 27-letni Jan, 23-letnia Maria, 21-letnia Zofia i 12-letni Franciszek.

Jesteśmy z moim byłym mężem w dość dobrych stosunkach, dogadujemy się w kwestii opieki nad dziećmi

– zapewniła Katarzyna Bosacka.

