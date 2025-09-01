Ze wzruszenia odbierało jej głos. Beata Kozidrak ze sceny opowiedziała o chorobie

2025-09-01 9:38

Beata Kozidrak przez poważne problemy ze zdrowiem musiała zawiesić karierę. W tym czasie mogła liczyć na wsparcie rodziny oraz wiernych fanów. Gwiazda wróciła na scenę po dziewięciu miesiącach. Towarzyszyły jej wielkie emocje. "Jestem tu po dziewięciu miesiącach walki ze zdrowiem i o zdrowie" - powiedziała podczas koncertu.

Beata Kozidrak po dziewięciu miesiącach wróciła na scenę

Beata Kozidrak (65 l.) pod koniec ubiegłego roku niespodziewanie przerwała trasę koncertową. Krótko po tym przekazano wiadomość o poważnych problemach zdrowotnych gwiazdy. Wokalistka Bajmu przez ostatnie miesiące skupiała się na leczeniu. Nowe informacje pojawiały się sporadycznie. Dopiero niedawno piosenkarka wyznała, że zmagała się z chorobą nowotworową.

W kwietniu przekazano, że Beata Kozidrak szykuje się do powrotu na scenę. Jej pierwszym występem po przerwie był koncert w Pszczynie. Dzień wcześniej niespodziewanie pojawiła się podczas finałowego koncertu Męskiego Grania. W miniony weekend odbył się z kolei pierwszy telewizyjny występ gwiazdy.

Beata Kozidrak razem z Bajmem zagrali podczas transmitowanego na antenie Polsatu wydarzenia, "Magiczne Zakończenie Wakacji". Wykonali trzy utwory, w tym jeden ze swoich największych przebojów, czyli "Białą armię". Kultowa piosenka została wybrana Przebojem 25-lecia Radia Zet.

Beata Kozidrak podziękowała za wsparcie w chorobie

Gdy Kozidrak pojawiła się na scenie, zgromadzona na miejscu publiczność oszalała! Artystka została nagrodzona gromkimi brawami, a fani razem z nią wyśpiewali refren "Białej armii".

Jestem bardzo wzruszona, zwłaszcza po 9 miesiącach walki o moje zdrowie, móc znów wystąpić na scenie to niezwykła sprawa. Bardzo za wami tęskniłam - mówiła Beata Kozidrak.

Po tym Bajm wykonał jeszcze dwa utwory. Po zakończeniu występu widownia wstała z miejsc i zaczęła skandować imię piosenkarki. Ta nie kryła wzruszenia i kilka razy musiała ocierać łzy. Beata Kozidrak podziękowała wszystkim za wsparcie w chorobie.

Jestem tu po dziewięciu miesiącach walki ze zdrowiem i o zdrowie. Przez ten czas zastanawiałam się, jak to będzie się z wami spotkać. Dziękuję wam, bardzo tęskniłam za wami. Jeśli w coś bardzo wierzycie, to możecie zwyciężyć. Dziękuję za wszystkie SMS-y i wszystkie maile, które do mnie docierały, jak byłam w szpitalu. Wasza energia bardzo mi pomogła. Od moich najbliższych, mojej rodziny, partnera, fanów mnóstwo pozytywnej energii - powiedziała wyraźnie wzruszona.

Krótko po zakończeniu występu Beata Kozidrak rozmawiała z Pauliną Sykut-Jeżyną. Prezenterka "Halo, tu Polsat" zapytała o to ponowne spotkanie z publicznością. Piosenkarka podkreśliła, że ma za sobą już dwa inne koncerty, ale teraz po praz pierwszy wystąpiła przed kamerą..

Po tej mojej chorobie to ja już inaczej podchodzę do życia i do tego czy mój występ ma się wszystkim podobać, czy nie. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że mogłam wam wszystkim podziękować. [...] Mam nadzieję, że to, co przeżyłam będzie dla was nie tyle pewną przestrogą, ale też takim drogowskazem - nie śpieszmy się aż tak. Po prostu życie jest za piękne - podkreśliła z mocą Beata Kozidrak.

