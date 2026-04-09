Zendaya i Pattinson w głośnej premierze. Za kulisami pracowała Polka

Zosia Mackenzie - kim jest polsko-kanadyjska scenografka?

Zosia Mackenzie to ceniona scenografka o polsko-kanadyjskich korzeniach. Na co dzień jej życie toczy się w Toronto, jednak jej wspomnienia z dzieciństwa i więzi rodzinne mocno łączą ją z Polską. Twórczyni zdradziła, że jej matka wyemigrowała z ojczyzny w 1986 roku, początkowo udając się z siostrą do Londynu, a następnie do ciotki w Toronto. To właśnie w Kanadzie poznała pochodzącego ze Szkocji mężczyznę, w którym się zakochała. Para wzięła ślub, co skłoniło matkę Zosi do porzucenia pierwotnych planów powrotu do Polski i osiedlenia się w Ameryce Północnej na stałe. Sama scenografka regularnie odwiedzała kraj nad Wisłą, głównie po to, by spędzać czas ze swoją babcią. Mimo tych wizyt otwarcie przyznaje, że z upływem lat posługiwanie się językiem polskim sprawia jej coraz więcej trudności.

"Jako dziecko bardzo często latałam do Polski, do Warszawy, do babci. Nawet raz w roku. Z nią zawsze rozmawiałam po polsku. Oprócz Warszawy jeździłyśmy też z mamą do Dębek. Teraz nie mam zbyt wielu okazji używać tego języka. Z roku na rok jest mi coraz trudniej. Mój partner jest anglojęzyczny. I jako ciekawostkę mogę podać, że ostatnio, jak przylatuje do Polski, to ludzie też wolą ze mną rozmawiać po angielsku. Dodam, że już niedługo znów tu przylecę, bo w maju" - wyznała.

Od wojennych wizji Wajdy do surrealistycznego Hollywood

Zosia Mackenzie nie ukrywa, że polskie dziedzictwo filmowe jest dla niej potężnym źródłem inspiracji, które kształtuje jej własny, unikalny styl scenograficzny. Szczególnym sentymentem darzy produkcje z lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Wśród dzieł, które odcisnęły piętno na jej twórczości, wymienia takie klasyki jak „Matka Joanna od aniołów” oraz monumentalną trylogię wojenną wyreżyserowaną przez Andrzeja Wajdę. Artystka najczęściej angażuje się w realizację kina autorskiego. Jej zawodowa ścieżka często wiedzie przez plany filmów psychologicznych i surrealistycznych, gdzie kluczową rolę odgrywa wyrazista, mocno wystylizowana warstwa wizualna.

Poza pracą na planie filmowym, Mackenzie realizuje się również w świecie dźwięków, tworząc pod pseudonimem Szaio. W 2021 roku zaprezentowała światu swój muzyczny projekt - album zatytułowany "Obraz". Teledysk promujący singiel "W Naszym Domu" powstał w autentycznych wnętrzach dawnego mieszkania babci, usytuowanego na warszawskim Mokotowie. W utworze tym artystka wykonuje partie wokalne w języku polskim.

"Kocham muzykę. I właśnie przygotowuje się do nagrania mojego drugiego krążka, na którym mam zebrany cały materiał […] Pierwsza płyta powstała, gdy moja babcia zachorowała, a ja się nią przez pewien czas opiekowałam. Wtedy muzyka pomogła mi przetrwać trudne momenty. Drugą zadedykuję mojemu ojcu. Zajęłam się nią, gdy zachorował. Muzycznie jest bardzo podobna do pierwszej. Ale myślę, że bardziej dopracowana, ponieważ przy swoim debiutanckim albumie bardzo dużo się nauczyłam. I również będzie szczera i osobista".

Jakie filmy ma na swoim koncie Zosia Mackenzie?

Mimo ogromnego sentymentu do muzyki, Zosia Mackenzie stawia sprawę jasno - jej prawdziwym powołaniem pozostaje praca przy tworzeniu scenografii.

"Nie mam czasu poświęcić się muzyce, bo jednak praca przy filmach to moje główne zajęcie".

Jej portfolio zawodowe robi wrażenie - do tej pory współtworzyła ponad 20 produkcji filmowych, pełniąc odpowiedzialne funkcje production designera lub art directora. Wśród najbardziej rozpoznawalnych tytułów, nad którymi pracowała, znajdują się takie obrazy jak: "Chodź do tatusia" (2019), "V/H/S/94" (2021), "Podpalaczka" (2022), "Dziewczyna na medal" (2024), a także "Infinity Pool" (2023). Istotnym punktem w jej karierze była również praca przy "Dream Scenario" (2023), filmie w reżyserii Kristoffera Borgliego. To właśnie z tym twórcą Mackenzie spotkała się ponownie na planie, by zrealizować najnowszą produkcję, zatytułowaną "Drama".

"Niespełna trzy lata temu spotkaliśmy się z Krisem na planie "Dream Scenario". Już wtedy zauważyliśmy, że mamy podobną wrażliwość artystyczną i podobną estetykę. Bardzo lubię z nim pracować, bo jest typem reżysera, który potrafi słuchać innych. Ufa swoim współpracownikom i daje im wolną rękę" - przyznała Zosia Mackenzie.

Współpraca z Zendayą i Pattinsonem na planie

"Bardzo cieszę się, że w trakcie realizacji filmu miałam okazję pracować z Zendayą. To naprawdę wyjątkowa kobieta i artystka. Plan zdjęciowy to zdecydowanie jej żywioł. Jest chłonna wiedzy. Obserwuje, potrafi słuchać, szybko się uczy i wyciąga wnioski. Pracuje się z nią komfortowo […] Przychodziła na plan zawsze przygotowana, lubiła przegadywać wszystkie sceny i ciekawiło ją wszystko, co związane z produkcją filmu […] To aktorka, która kocha swoją pracę i ma w sobie dużo pasji. I jest kreatywna. Rob natomiast był zachwycony, gdy po raz pierwszy zobaczył mieszkanie, w którym rozgrywała się spora część scen w "Dramie". Bardzo mu się te wnętrza podobały".

Film "Drama" trafi do polskich kin już w piątek 10 kwietnia i dotąd zbiera bardzo dobre recenzje.