Zjawiskowa Torbicka, lecz to Olejnik skradła show, kiedy tylko się odwróciła

To dlatego rozpadło się małżeństwo Kaczorowskiej i Peli?! Aktorka w końcu to wyznała

Ale numer! Steczkowska nie musiała śpiewać w preselekcjach do Eurowizji! Rzuciła kilka słów pod adresem Sary James

Nie żyje Alicja Bobrowska. "Piękna, mądra i silna do ostatnich chwil swojego pełnego i bardzo bogatego życia"

Michał Wiśniewski zaskoczył na eliminacjach do Eurowizji 2025. Wyszedł na scenę w TVP i zaśpiewał hit

Grażyna Torbicka i Monika Olejnik postawiły na długie suknie

Grażyna Torbicka jak zawsze zachwyciła klasą i elegancją. Postawiła na długą, beżową suknię z subtelnym, geometrycznym dekoltem, która idealnie podkreślała jej sylwetkę. Minimalistyczna stylizacja udowodniła, że ponadczasowa prostota nie ma sobie równych na czerwonym dywanie.

Zobacz także: Grażyna Torbicka przyłapana w nocy na stacji benzynowej. Nie uwierzycie, co kupowała. Jak ona wygląda! ZDJĘCIA

Monika Olejnik zdecydowała się na czarną kreację z efektownym wycięciem na plecach, co nadało jej stylizacji drapieżności. Długie blond włosy swobodnie opadające na ramiona dopełniały całości. Jak zwykle, dziennikarka zaskoczyła odwagą w doborze stroju, stając się jedną z najbardziej zapamiętanych postaci wieczoru.

Sandra Drzymalska wybrała czarną suknię o kroju inspirowanym epoką wiktoriańską, z bufkami na rękawach i podkreśloną talią. Ta stylizacja była ciekawym nawiązaniem do mody vintage, a jednocześnie perfekcyjnie wpisała się w klimat uroczystej gali.

Różne odsłony garniturów na 32. Gali Paszportów "Polityki" 2024

Aktor Krzysztof Szczepaniak i dziennikarka Aleksandra Rutkowska przyciągnęli uwagę dzięki grze kontrastów. Ona – w różowym garniturze o oversize’owym kroju, on – w klasycznej, granatowej stylizacji. Połączenie ich kreacji pokazało, jak bawić się modą, nie tracąc przy tym elegancji.

Ralph Kaminski zaprezentował się w klasycznym czarnym garniturze, jednak jego stylizacja była daleka od banalnej. Perfekcyjnie skrojony garnitur uzupełniony został o subtelne detale, które nawiązywały do jego artystycznej osobowości. Kaminski po raz kolejny udowodnił, że prostota i nietuzinkowość mogą iść w parze.

Justyna Sieńczyłło wybrała granatowy garnitur z aksamitu, który przyciągał uwagę swoją fakturą i głębią koloru. Dodała do tego subtelne dodatki, które idealnie uzupełniały całość.

Tegoroczna gala była dowodem na to, że czerwony dywan Paszportów "Polityki" to nie tylko święto kultury, ale również moda w najlepszym wydaniu. Różnorodność stylizacji, od klasycznej elegancji po artystyczną ekstrawagancję, zapewniła każdemu coś do podziwiania.

Torbicka niczym Kożuchowska, wyprasowana Olejnik, dodatkowa noga. O tych okładkach było głośno! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.