Dla Sylwii Peretti to miał być zwykły, choć pełen bólu dzień. Od momentu śmierci jej jedynego syna, każda wizyta na cmentarzu jest próbą oswojenia niewyobrażalnej straty. Celebrytka, która od dwóch lat dzieli się publicznie żałobą i emocjami w mediach społecznościowych, tym razem przeżyła szok – ktoś naruszył spokój miejsca pamięci, zabierając jedną z roślin zdobiących grób Patryka. Sylwia nie kryła oburzenia i zdecydowała się zabrać głos, nie przebierając w słowach.

Do dramatycznego odkrycia doszło zaledwie kilka dni przed drugą rocznicą śmierci 24-letniego Patryka, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym wraz z trzema kolegami. Sylwia Peretti, jak sama wielokrotnie mówiła, odwiedza cmentarz regularnie – traktując go niemal jak drugi dom. Tym razem na miejscu zastała pustkę tam, gdzie jeszcze niedawno rosła ozdobna roślina. Zniknął krzew, który dbałością i sercem zasadziła przy grobowcu.

W emocjonalnym nagraniu opublikowanym na Instagramie celebrytka nie kryła rozgoryczenia. Kilka godzin później, już nieco spokojniejsza, ponownie zwróciła się do swoich obserwatorów, podkreślając, jak wielkie emocje wywołało w niej to zdarzenie.

No to nie pozdrawiam złodzieja, który ukradł mi... mi jak mi, rodzince, krzaczka. Ale zostawił lampkę. Oj Boże, Boże... Żeby ci tak ręce uschły. Nie przychodź po drugiego krzaka. Zabieram go ze sobą do domu. Trzymaj się, synek - powiedziała w sieci Sylwia.