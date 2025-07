W 2023 roku życie Sylwii Peretti zmieniło się na zawsze. Jej 24-letni syn Patryk zginął w tragicznym wypadku samochodowym na Moście Dębnickim w Krakowie. Wraz z nim śmierć poniosło trzech jego kolegów. Pędzące z prędkością ponad 160 km/h auto uderzyło w betonową barierę – nikt nie przeżył. Dla Peretti, znanej z występów w programach typu reality show, ten dramat był końcem dotychczasowego życia.

Od dnia wypadku media społecznościowe Sylwii Peretti przeszły radykalną przemianę. Kolorowe zdjęcia, uśmiechy i relacje z życia zniknęły. Zastąpiła je czarno-biała melancholia, a także masa wspomnień. 44-letnia celebrytka niemal zupełnie wycofała się z życia publicznego, ograniczając aktywność do emocjonalnych wpisów poświęconych Patrykowi.

Niestety, nawet w obliczu tak ogromnej tragedii, Peretti nie może liczyć na zrozumienie wszystkich. W ostatnich dniach opublikowała screen jednej z wielu okrutnych wiadomości, które codziennie trafiają do jej skrzynki. Autorka wiadomości napisała z satysfakcją, że "jest jednego wariata drogowego mniej". Peretti nie kryje, że takich wiadomości otrzymała tysiące.

Chcę, żebyście wiedzieli jedno. To, co ta pani napisała, to nic w porównaniu z tym, co już o sobie, czy o Patryku czytałam. Nie ma już słów, które mogłyby mnie złamać. Nie ma już hejtu, który mógłby mnie zabić - napisała celebrytka.