Słynny ksiądz z serialu "Złotopolscy" był gejem i zakochał się w Jerzym Nasierowskim?

Ks. Kazimierz Orzechowski, czyli słynny ksiądz ze "Złotopolskich", był postacią, bez której część serialu opowiadająca o życiu na wsi nie byłaby kompletna. Burzliwe rozmowy kapłana z Dionizym Złotopolskim (w tej roli Henryk Machalica) budziły wielkie emocje telewidzów. Pamiętne "Panie Dionizy?!" przeszło do historii polskiej telewizji. Co ciekawe, ks. Kazimierz Orzechowski najpierw został aktorem, a dopiero potem kapłanem. Szkołę teatralną skończył bowiem w 1952 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 16 lat później. Dlaczego słynny ksiądz z serialu "Złotopolscy" zdecydował się zostać księdzem? Czy za tą decyzją kryje się jakaś tajemnica? Ks. Kazimierz Orzechowski mówił, że to aktor Stanisław Jasikiewicz przyczynił się do tego, że wstąpił do seminarium. - Staszek, jako człowiek głęboko wierzący, doprowadził mnie do Pana Boga - zdradził ksiądz i aktor w rozmowie z Polskim Radiem. Orzechowski twierdził, że "tak chciał Bóg". Wiele wskazuje na to, że w sprawie jest też drugie dno. W rozplotkowanym środowisku artystycznym podobno tajemnicą poliszynela było to, że Kazimierz Orzechowski był gejem i zakochał się w koledze aktorze - Jerzy Nasierowskim.

Jerzy Nasierowski po śmierci ks. Kazimierza Orzechowskiego udzielił wywiadu

Aktor ten nie ukrywał, że jest osobą LGBT (choć w tamtych czasach nie używało się tego określenia). Jerzy Nasierowski był także złodziejem, a potem został skazany za współudział w zabójstwie. Proces wywołał mnóstwo kontrowersji, a aktor utrzymywał, że jest niewinny. Już po śmierci ks. Kazimierza Orzechowskiego Jerzy Nasierowski udzielił wywiadu "Gazecie Wyborczej", który rzucił nowe światło na możliwe motywy wstąpienia do seminarium przez aktora znanego z serialu "Złotopolscy". - Podkochiwał się we mnie, a gdy go odrzuciłem, został księdzem - powiedział Nasierowski, który przez kilka lat związany był z innym nieżyjącym już aktorem - Mieczysławą Gajdą. Miał także wiele przelotnych romansów. Ks. Kazimierz Orzechowski zmarł w 2019 roku w domu opieki w Skolimowie.

