Nie żyje Alain Delon. Legendarny aktor miał 88 lat

Słynny francuski aktor Alain Delon nie żyje. Zmarł w wieku 88 lat. "Zmarł spokojnie w swoim domu w Douchy, w otoczeniu trójki dzieci i rodziny - poinformowały w komunikacie prasowym jego dzieci" - Alain Fabien, Anouchka i Anthony.

Aktor już w pierwszych latach kariery zapisał się w historii kina. Życie prywatne Delona to gotowy scenariusz filmowy. Jego dzieciństwo i młodość były bardzo burzliwe. Jego rodzice rozwiedli się, gdy był dzieckiem. Później był wychowywany albo w rodzinach zastępczych, albo przez jednego z rodziców. Przez problemy z zachowaniem został wyrzucony z kilku szkół z internatem. 17-letni Delon został wcielony do francuskiej Marynarki Wojennej.

Kilka lat później na jego drodze stanęła aktorka Brigitte Auber, która otworzyła mu drzwi do kariery. Przystojny aktor miał ogromną słabość do pięknych aktorek. O jego związku z niezapomnianą Romy Schneider mówił cały świat. Ona planowała z nim ślub, on zostawił ją dla koleżanki po fachu.

Alain Delon: Szokująca ostatnia wola aktora

Pod koniec lat 60. razem z żoną Nathalie Barthélémy byli zamieszani w sprawę o morderstwo. Delon był także podejrzewany o kontakty z półświatkiem. Małżeństwo nie zmieniło jego podejścia do wierności. Prasa łączyła go z Barbarą Kwiatkowską-Lass, Brigitte Bardot, Marisą Mell, Laną Wood, Anne Parillaud. Na dłużej związał się z Mireille Darc, a ze związku z Rosalie van Breemen urodziły się dwoje dzieci.

Głośno było również o jego poglądach. W 2018 roku wywołał skandal, kpiąc z ruchu #metoo: "Przez całe życie kobiety same pchały mi się do łóżka, i nie chciały z niego wyjść, nawet gdy je policzkowałem". Ta wypowiedź wzburzyła środowisko filmowe, media i oczywiście fanów. W Cannes zastanawiano się nawet, czy nie pozbawić Delona Honorowej Złotej Palmy.

Alain Delon wzbudza kontrowersje nawet po śmierci. Media poinformowały bowiem o ostatnim życzeniu aktora, który chciał, by jego ukochany pies został pochowany razem z nim. Problem w tym, że owczarek belgijski Loubo, nadal żyje. Co więcej, w ostatnich latach był wielkim wsparciem dla schorowanego aktora.

"To mój pies na jesień życia. Owczarek belgijski, którego kocham jak dziecko. Poproszę weterynarza, by pozwolił nam odejść razem. Zrobi mu zastrzyk, aby umarł w moich ramionach. Wolę to, niż świadomość, że umierałby na moim grobie, bardzo cierpiąc" - mówił w 2018 roku Delon w rozmowie z "Paris Match".

Po śmierci aktora w sieci zawrzało. Aktywiści apelowali nawet do Brigitte Bardot, która od lat walczy o prawa zwierząt. Fundacja aktorki uspakaja - Loubo ma się bardzo dobrze. "Nie martwcie się o Loubo! Wielu z Was przesłało nam wiadomości dotyczące przyszłości Loubo, psa Alaina Delona. 'Ma swój dom i swoją rodzinę'" - przekazano.

