Zmiana emisji finałowego odcinka "Rolnik szuka żony". Zaskakujący krok TVP

"Rolnik szuka żony" to niezaprzeczalny hit TVP. W niedzielne wieczory tysiące widzów zasiadają przed telewizorami, by śledzić perypetie poszukujących miłości gospodarzy. Trzeba przyznać , że jubileuszowa - 10. edycja obfitowała w emocjonujące momenty. Kontrowersyjny Waldemar, zdecydowana Agnieszka, romantyczna Ania, powściągliwy Darek i wycofany nieco Artur zapewnili fanom programu naprawdę dobra rozrywkę. Jednak najlepsze momenty i zaskoczenia produkcja z pewnością zostawiła na finałowy odcinek. Co tam się wydarzy?

Zwiastun finału "Rolnik szuka żony" wiele obiecuje

TVP wypuściła już zwiastun programu, który zapowiada bardzo obiecujący finał. Rolnik i rolnicy wyglądają znakomicie, ich kandydatki i kandydaci również zadbali o odpowiednie "wejście". Uwagę zdecydowanie zwraca Dorota, kandydatka Waldemara, która na finał przygotowała piękną, obcisłą, czerwoną suknię. Zaskoczyła też Sara, która w finałowym odcinku pojawiła się w prostych włosach, a nawet nie bardzo uważni widzowie z pewnością wiedzą, że jej kręcone włosy bardzo "kręciły" Artura.

Zmiana godziny emisji finałowego odcinka "Rolnik szuka żony"

Jeśli już nie możecie się doczekać finału sezonu i przebieracie nogami by przekonać się, kto postanowił budować wspólną przyszłość, nie dajcie się zaskoczyć. TVP zdecydowało się bowiem nieco przesunąć godzinę emisji odcinka. Rozpocznie się on 15 minut później niż wszystkie dotychczasowe części. "Już w niedzielę o 21:30 Wielki Finał 10 edycji #RolnikSzukaŻony. W historii naszego programu dla jednych to był koniec opowieści a dla innych początek zupełnie nowej, pięknej i wspaniałej. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już niebawem" - czytamy na profilu programu na Facebooku. Zapraszamy więc do TVP w niedzielę o 21.30. My też będziemy oglądać.

Galeria: Tak wyglądali rolnicy w finałowym odcinku "Rolnik szuka żony"