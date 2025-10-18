Znamy laureatów nagród 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Podczas uroczystej gali 2025 Warszawskiego Festiwalu Filmowego ogłoszono laureatów wszystkich konkursowych sekcji. Jury pod przewodnictwem Lone Scherfig, w składzie z Joanną Szymańską, Václavem Marhoulem, Anatolem Schusterem i Volodymyrem Yatsenką, wyróżniło twórców, którzy w swoich dziełach połączyli artystyczną wrażliwość z głębokim humanizmem.

LAUREACI NAGRÓD 41. WARSZAWSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO

Najważniejsze wyróżnienie - Warsaw Grand Prix, powędrowało do filmu „Nino” w reżyserii Pauline Loquès (Francja, 2025). Jury uzasadniło wybór, podkreślając niezwykłą delikatność opowieści i empatyczne podejście do tematu śmierci oraz dojrzewania emocjonalnego bohatera. Jak podkreślono, film unika banałów, budując wzruszającą narrację o człowieku stojącym na granicy życia i śmierci. Nagroda główna obejmuje również 100 tysięcy złotych, ufundowane przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Nagroda za najlepszą reżyserię trafiła do Mike’a van Diema za film „Dziewczęta” (Our Girls / Voor de Meisjes), będący koprodukcją Niderlandów, Austrii i Belgii. Jury doceniło twórcę za odważne postawienie moralnych pytań o granice miłości i poświęcenia.

Specjalne wyróżnienie jury otrzymał film Wojtka Smarzowskiego „Dom dobry”. Nagrodzono duet aktorski: Agatę Turkot i Tomasza Schuchardta - za precyzyjną i poruszającą kreację bohaterów w pełnym napięcia dramacie psychologicznym.

Wyróżnienie aktorskie otrzymał Milan Ondrík za rolę w filmie „Ojciec” (Father / Otec) w reżyserii Terezy Nvotovej (Słowacja / Czechy / Polska). Aktor został doceniony za subtelny, a zarazem pełen siły portret człowieka, którego świat niespodziewanie się rozpada.

W Konkursie 1–2 jury w składzie Frauke Lodders, Grzegorz Dębowski i Jan Cvitkovič przyznało główną nagrodę filmowi „Omaha” w reżyserii Cole’a Webleya (USA, 2025). Jurorzy pochwalili produkcję za wrażliwość i uniwersalne przesłanie o stracie, nadziei i wewnętrznej przemianie. Wyróżnienie otrzymał film „Taniec lisów” (Wild Foxes / La danse des renards) Valery’ego Carnoya.

W Konkursie Filmów Dokumentalnych zwyciężył film „Szpiedzy wśród nas” (The Spies Among Us) duetu Jamie i Gabriela Silvermanów (USA, 2025). To poruszająca historia ofiary wschodnioniemieckiej Stasi, która ujawnia niepokojące paralele między dawnym szpiegostwem a współczesnym populizmem. Jury wyróżniło wyjątkowy język filmowy, doskonały montaż i emocjonalną siłę przekazu. Specjalne wyróżnienie przyznano argentyńskiemu dokumentowi „3000 km na rowerze” (3000 km by Bike) w reżyserii Ivana Vescovo.

Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej otrzymał film „Anioł Stróż” (Good Fortune) w reżyserii Aziza Ansariego, którego polskim dystrybutorem jest Monolith Films. PISF przyznaje wyróżnienie filmowi z sekcji Konfrontacje, który zdobył najwyższą ocenę widzów.

W Konkursie Filmów Krótkometrażowych Grand Prix zdobył palestyński film „Koniec” (Fin / نهاية) Warda Kayyala - mocny, przejmujący obraz wojennej rzeczywistości w Gazie. Najlepszym filmem aktorskim został chiński „Mundurek” (The School Uniform) Martina Z, a najlepszą animacją - „Paradaiz” Matei Radic z Kanady. Za najlepszy dokument krótkometrażowy uznano holenderski film „Kogut zwany Sanayi” Lotte Salomons – opowieść o niezwykłej więzi między ludźmi i zwierzętami.

Nagrodę FIPRESCI otrzymał południowokoreański dramat „Świat miłości” (The World of Love) w reżyserii Yoon Ga-eun. Jury młodych krytyków Young FIPRESCI przyznało swoją nagrodę ponownie filmowi „Nino”, doceniając jego emocjonalną głębię i kameralną poetykę.

Nagroda NETPAC trafiła do duetu Sara Khaki i Mohammadreza Eyni za film „Cięcie skał” (Cutting Through Rocks).

Jury Ekumeniczne uhonorowało polsko-czeski film „Brat” (Brother) w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego za wzruszający portret rodzinnych więzi i wartość przebaczenia. Wyróżnienie przyznano ponownie „Nino”, doceniając jego humanistyczny przekaz i ciepło emocjonalne.

