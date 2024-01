Znamy nazwisko kolejne uczestnika "Tańca z gwiazdami". To aktor znany z Kogla Mogla

Beata Kozidrak jest nie do poznania. Do sieci trafiło nagranie. Kusy strój i DUŻA PERUKA. Co ona z siebie robi?!

Znany nazwisko kolejnego uczestnika "Tańca z gwiazdami"

Coraz mniej niewiadomych, Polsat zaprezentował właśnie kolejnego uczestnika nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie zaprezentuje się 35-letni aktor, Krzysztof Szczepaniak. Widzowie mogą go kojarzyć w gościnnych występów w znanych serialach takich jak: "Ojciec Mateusz", "Barwy Szczęścia" oraz "Na dobre i na złe". Szczepaniak brał udział także w innym show Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo", a teraz można go oglądać w 5 części kultowej, polskiej komedii "Kogiel Mogiel". - Do walki o Kryształową Kulę dołącza aktor @krzysztof_szczepaniak_ 🙌Obecnie można go oglądać na deskach Teatru Dramatycznego oraz Garnizonu Sztuki - czytamy w poście na profilu "Tańca z gwiazdami" na Instagramie.

Kto wystąpi w 14. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Start 14. edycji "Tańca z gwiazdami" zaplanowany jest na 3 marca. Polsat regularnie ujawnia nazwiska kolejnych uczestników. Wiemy, że na słynnym parkiecie obok Krzysztofa Szczepanika pojawi się Filip Chajzer, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Maciej Musiał, Anita Sokołowska, Roksana Węgiel, a także Maffashion. Zmiany dotknęły także jury programu oraz prowadzących. Zabraknie Izabeli Janachowskiej, która już jakiś czas temu informowała o trudnym okresie w życiu. Pojawią się natomiast Krzysztof Ibisz oraz Paulina Sykut-Jeżyna. W jury nie zobaczymy już Andrzeja Grabowskiego, Andrzeja Piasecznego oraz Michała Malitowskiego. Do Iwony Pavlović dołączą Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Jan Wygoda.

