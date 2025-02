Maria Konarowska to polska aktorka oraz osobowość telewizyjna. Jest córką aktorskiej pary, Joanny Szczepkowskiej i Mirosława Konarowskiego. Dzięki temu już od najmłodszych lat miała kontakt ze światem show-biznesu. Szeroką rozpoznawalność zdobyła dzięki roli w serialu "Pierwsza miłość", gdzie wcielała się w postać Pauliny. Występowała również w innych produkcjach telewizyjnych, m.in. "Na Wspólnej" i "Hotel 52". Oprócz aktorstwa brała udział w programach rozrywkowych, takich jak "Azja Express", gdzie dała się poznać jako energiczna i charyzmatyczna uczestniczka. Jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Niedawno opublikowała wpis, w którym wyjawiła, że rozstała się z ukochanym.

Zobacz też: Szczepkowska pokazała pupę znanemu reżyserowi. Córka idzie w jej ślady?

Maria Konarowska poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że wraz z partnerem, Oktawianem Wojnowskim, podjęli decyzję o rozstaniu. W zamieszczonym poście wyjawili, że choć nie są już parą, to cały czas są rodziną. Aktorka podkreśliła też, że decyzja o rozstaniu była wynikiem długiego procesu, w którym oboje starali się uratować relację. Niestety im to nie wyszło.

Gwiazda przyznała, ze byłym ukochanym ma dobre relacje i pozostaje w przyjaźni. Konarowska dodała również, że swoim wpisem chciała uciąć pojawiające się w sieci plotki oraz podziękować za wsparcie bliskich.

Rozstaliśmy się w pełnym szacunku do siebie, w zgodzie i w miłości. Takie sprawy nigdy nie są czarno-białe, a gdy w grę wchodzi najwspanialsze na świecie wspólne dziecko, które oboje kochamy do granic możliwości, to już się robi cała gama kolorów do uwzględnienia. Dlatego wszystko postanowiliśmy przeprowadzać bardzo powoli, w spokoju i w największej, na jaką nas stać, wrażliwości i uważności. Nie jesteśmy już parą, ale nadal jesteśmy rodziną i rodzicami. Nadal spędzamy dużo czasu razem i staramy się tak wszystko ułożyć, żeby kierowała nami miłość i żeby stworzyć dla nas najlepszą rzeczywistość z możliwych. Kochamy się i wspieramy, jak umiemy najlepiej - napisała.