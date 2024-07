Znana stylistka skrytykowała Rozenek-Majdan i Woźniak-Starak. Zrobiło się nieprzyjemnie

Potwierdzone! Dawid Kwiatkowski wchodzi do ringu! Rywal to znany aktor

Urodziny Pawła Marchewki były w ostatnim czasie jednym z najchętniej komentowanych wydarzeń w polskim show-biznesie. Znany przedsiębiorca oraz projektant gier komputerowych zorganizował na Lazurowym Wybrzeżu imprezę, której długo nikt nie zapomni.

Urodziny trwały aż trzy dni. W piątek zaproszeni gości imprezowali w Bańkowym Pałacu, w sobotę z kolei odwiedzili Château de la Croix des Gardes. Gwiazdą pierwszego wieczoru była Nicole Scherzinger, a drugiego wystąpił zespół Black Eyed Peas.

Na imprezie pojawił się tłum polskich gwiazd i celebrytów: Małgorzata i Radosław Majdanowie, Anna i Robert Lewandowscy, Agnieszka Woźniak-Starak, Joanna Przetakiewicz oraz Paulina i Krzysztof Piątkowie.

Znana stylistka skrytykowała Rozenek-Majdan i Woźniak-Starak

Mogłoby się wydawać, że bajkowe kreacje Małgorzaty Rozenek-Majdan oraz Agnieszki Woźniak-Starak każdemu przypadną do gustu. Niestety rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Jedna z polskich stylistek Karolina Domaradzka w rozmowie z dziennikarzami portalu pudelek.pl dość krytycznie podeszła do wybranych przez gwiazdy stylizacji.

"Stylizacje gości (...) odzwierciedlały mentalność polskiego show-biznesu. Więcej było w nich starań o zrobienie dobrego wrażenia na gospodarzu, zupełnie jak gdyby zabiegano o współpracę w mediach społecznościowych albo angaż do reklamy, niż potrzeby wyrażenia siebie przy użyciu stroju. A jeżeli to strój nosi nas, a nie na odwrót, to nie ma mowy o modzie" - powiedziała Karolina Domaradzka.

Okazuje się, że stylistka do powiedzenia w temacie strojów miała znacznie więcej. Według niej żadna z zaprezentowanych na urodzinach kreacja nie robiła piorunującego wrażenia.

"Garstka wizualnie podobnych do siebie pań, które założyły na siebie kreacje w różnych kolorach, dzięki czemu w ogóle mogliśmy je rozróżnić. Zero indywidualności, tożsamości, charakteru i odrębności. Wszystko takie samo, świecące, ładne, wypolerowane aż do przesady, przez co ani jedna kreacja nie zdołała wybić się ponad resztę. Miałam wrażenie, że chodziło raczej o konkurs na najlepsze zdjęcia z doczepionymi sztucznymi włosami i powiększonymi ustami niż o modę" - mówiła dalej Karolina.

Na zakończenie kobieta dodała, że ostatni dzień urodzin miliardera był najgorszy pod względem stylizacji.

"Osoby kreujące się na polskie elity hołdują archaicznym zasadom mody z lat 90. ubiegłego wieku, kiedy do Europy Wschodniej wypchnięto już dawno niepopularne i niesprzedające się dobra luksusowe na Zachodzie. Zamiast więc dbać o indywidualizm, jak ma to miejsce w świecie mody wysokiej, w naszym kraju nadal chodzi o wyścig na szpan i patetyczność" - podsumowała Domaradzka.

