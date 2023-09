Śpiewa "o pierdołach"?

Znany reżyser rozjechał Sanah po koncercie na Stadionie Narodowym. Saramonowicza rozczarowała, ale inni byli zachwyceni

aszu 11:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sanah jako pierwsza polska artystka zapełniła w piątek, 22 września, Stadion Narodowy w Warszawie. Choć publiczność, a wśród niej wiele polskich gwiazd, dopisała i była zachwycona, to znaleźli się i krytycy. Porządną łyżkę dziegciu do beczki słodyczy wrzucił reżyser Andrzej Saramonowicz. Zarzucił piosenkarce, że choć gromadzi tłumy, to "śpiewa o pierdołach". Pod postem niemal się zagotowało.