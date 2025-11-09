Zniknęła z Polski po śmierci męża. Teraz Kamila Łapicka podbija Hiszpanię!

Andrzej Łapicki był jednym z najważniejszych polskich aktorów i reżyserów, którego dorobek artystyczny przeszedł do historii kina i teatru. W ostatnich latach życia jednak to nie jego zawodowe osiągnięcia budziły największe emocje, a związek z młodszą o sześćdziesiąt lat Kamilą Mścichowską, teatrolożką, która po ślubie przyjęła jego nazwisko. Ich relacja od początku była szeroko komentowana w mediach. Mimo dużej różnicy wieku i licznych głosów krytyki, para wydawała się szczęśliwa. Ich małżeństwo trwało trzy lata, aż do śmierci aktora w 2012 roku.

Po śmierci Andrzeja Łapickiego jego żona znalazła się w centrum medialnego zainteresowania. O jej życiu prywatnym i majątku po mężu rozpisywały się wszystkie media. Wiele emocji wzbudziły doniesienia o testamencie, w którym, jak informowały media, aktor miał przekazać cały majątek córce Zuzannie Łapickiej-Olbrychskiej i wnuczce Weronice, pomijając Kamilę. Dla młodej wdowy był to trudny czas, dlatego zdecydowała się całkowicie zniknąć z życia publicznego.

Łapicka wyjechała z Polski, by uciec od medialnego szumu i skupić się na pracy naukowej. Jej pasją od zawsze był teatr, to właśnie jemu postanowiła poświęcić się zawodowo. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. W 2019 roku obroniła doktorat poświęcony hiszpańskiemu dramatopisarzowi Juanowi Mayordze, a jej badania zaczęły zyskiwać uznanie w środowisku akademickim.

Kamila Łapicka kontynuuje swoją działalność naukową również poza granicami kraju. W 2023 roku została rezydentką Academia de España en Roma, gdzie prowadziła prace badawcze dotyczące współczesnego teatru europejskiego. Publikuje artykuły w języku hiszpańskim, tłumaczy dramaty i pisze recenzje teatralne. W swoich tekstach analizuje współczesne nurty teatralne, porównując polskie i hiszpańskie podejścia do sztuki scenicznej.

Badaczka nie ukrywa, że teatr jest dla niej nie tylko zawodem, ale i pasją. W biogramie opublikowanym na stronie jednej z instytucji określa siebie jako "badaczkę uczestniczącą", czyli osobę, która nie tylko analizuje zjawiska artystyczne, lecz także stara się być ich częścią. Inspirują ją światowej sławy teoretycy, m.in. Jorge Dubatti, Patrice Pavis i José-Luis García Barrientos.

