Zobaczyliśmy, jak wygląda 44-letnia Małgorzata Socha i aż nas wryło. Coś takiego rzadko się zdarza

Małgorzata Socha jest aktorką, którą możemy podziwiać na różnych scenach teatralnych i w różnych produkcjach telewizyjnych. Pierwsze kroki stawiała w Teatrze Telewizji, gdzie zagrała tytułową rolę "Anki" w reż. Radosława Piwowarskiego. Później mogliśmy ją oglądać w serialu "Złotopolscy", gdzie pojawiła się w 1998 roku. Zagrała też w kilku filmach. Największą popularność przyniosły jej jednak role serialowe, w tym postać Zuzanny Hoffer w serialu TVN "Na Wspólnej". Zachwyciła widzów także w roli Ingi Gruszewskiej w serialu Polsatu "Przyjaciółki" oraz w roli Violetty Kubasińskiej w serialu "BrzydUla", za sprawą której dużo zaczęło się o niej mówić w mediach społecznościowych. Przekręcanie związków frazeologicznych i przysłów stało się jej znakiem rozpoznawczym oraz inspiracją do licznych memów. Ale to nie koniec sukcesów Sochy. W 2010 roku otrzymała nagrodę Kobieta Roku "Glamour", a w 2021 roku odebrała Telekamerę w kategorii "Aktorka". W międzyczasie została twarzą reklamowej sieci salonów meblowych "Agata", zagrała w kilku reklamach "Apartu" (między innymi u boku Julii Wieniawy i Anny Lewandowskiej). Piosenkę pt. "Małgorzata Socha" nagrał o niej Sławomir. A jak życie prywatne? Małgorzata Socha rzadko zabiera głos na ten temat. Niezwykle rzadkie jest także to, co się z nią stało na przestrzeni lat. Poznajcie szczegóły.

Małgorzata Socha prywatnie jest żoną inżyniera Krzysztofa Wiśniewskiego, którego poślubiła w 2008 roku. Mają troje dzieci: Zofię, Barbarę oraz Stanisława. Para trzyma swoje życie prywatne w tajemnicy, nie opowiadając o nim na lewo i prawo. W dzisiejszym świecie zdarza się to bardzo rzadko, podobnie jak brak większych ingerencji w swoje ciało i swój wygląd. Gdy patrzymy na 44-letnią dziś Sochę, stoimy jak wryci, bo gwiazda prawie w ogóle się nie zmieniła. Wciąż jest piękna, zachwyca stylem i przypomina siebie sprzed lat, a zdaniem niektórych fanów - prezentuje się nawet lepiej. Wielu celebrytów decyduje się w jej wieku na poprawienie urody, albo operacje plastyczne, a u Sochy tego nie widać. Może tak dobrze się maskuje, a może po prostu nie przesadza i dzięki temu wygląda świetnie. Zresztą, oceńcie sami w galerii zdjęć.

