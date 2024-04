Małgorzata Socha zasadziła kopa wypiętej Anicie Sokołowskiej! Co tam się wydarzyło?!

likp 14:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Małgorzata Socha i Anita Sokołowska przez 11 lat grały razem w serialu "Przyjaciółki". Znają się zatem jak dwa łyse konie. Pomiędzy aktorkami zawsze była dobra energia. Nie inaczej jest obecnie. Relacji nie zepsuło nawet to, że Małgorzata Socha zasadziła kopa wypiętej Anicie Sokołowskiej! Uspokajamy jednak. Nie był to kopniak za karę, tylko na szczęście. Do zdarzenia doszło przed występem Sokołowskiej w kolejnym odcinku programu "Taniec z gwiazdami". Co tam się wydarzyło?!