Zofia Zborowska była w fatalnej kondycji po ciąży. "Moje ciało zaczęło się ROZSYPYWAĆ"

Musisz go zobaczyć!

Jerzy S. skazany! Wiemy, jaki wyrok zapadł. To nie koniec problemów aktora

Zofia Zborowska aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Gwiazdę "Barw szczęścia" obserwuje 489 tys. osób. Zborowska chętnie dzieli się kadrami ze swojego życia zawodowego i prywatnego. Nie boi się trudnych tematów i bez lukru pokazuje, jak wygląda jej macierzyństwo. Aktorka wyznała fanom, że chorowała na depresję, a podczas ciąży z drugim dzieckiem wykryto u niej czerniaka, czyli złośliwy nowotwór skóry. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze.

Zofia Zborowska o kondycji po ciąży. "Kontuzja goniła kontuzję"

Ostatnio aktorka zdradziła, że po ciąży i porodzie była w fatalnej kondycji.

- Wiecie co? Największym dla mnie paradoksem było to, że po ciąży i porodzie, gdy zdałam sobie, że moje ciało może autentycznie WSZYSTKO i jestem (jak każda z nas) bohaterką to moje ciało zaczęło się po prostu rozsypywać… Kontuzja goniła kontuzję. Wystarczył jeden konkretny stres, a ja następnego dnia nie mogłam chodzić (!!!) - czytamy.

Zborowska dochodziła do siebie 1,5 roku. W końcu postanowiła zawalczyć o swoje zdrowie i za namową przyjaciółki zapisała się na poranny fitness. Jej głównym celem jest wzmocnienie ciała, przede wszystkim pleców i nóg. Cała reszta będzie dla niej miłym bonusem.

- Trzymajcie kciuki! - poprosiła swoich fanów - Mam nadzieję, że dam radę! Na razie jaram się opór!

Zobacz zdjęcia Zofii Zborowskiej w naszej galerii!