Żona Jana Englerta wygląda tak, że szczęki nam opadły. Jak Wenus w Juracie! Ile ona ma lat?! ZDJĘCIA

Cóż to by były za wakacje, gdyby Jan Englert (81 l.) i Beata Ścibakówna (56 l.) nie przybyli do swojej ukochanej Juraty. To dla nich już tradycja. Zmienia się jednak to, że żona aktora z roku na rok wygląda jeszcze piękniej. Aż trudno uwierzyć, że pani gwiazda w tym roku skończyła 56 lat. Urody i figury może pozazdrościć jej niejedna 20-latka!