Żora Korolyov pojawił się w polskim show-biznesie ni z tego, ni z owego, ale dzięki talentowi i sympatycznemu sposobie bycia, szybko zrobił karierę. Najpierw jako profesjonalny tancerz, później jako instruktor w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie w 2007 r. skradł serca i jurorów, i widzów. Był pełen energii, z błyskiem w oku i szerokim uśmiechem. Nie dało się go nie lubić za pozytywne nastawienie do wszystkiego i nie dało się go nie cenić za wielki talent do tańca.

Korolyov dobrze wykorzystał swoje 5 minut sławy - występował w programach, grał w serialach, jednocześnie układając sobie życie prywatne. Ożenił się i doczekał córeczki. Niestety po kilku latach rozstał się z jej mamą, ale udało mu się znów zakochać. Aż do śmierci związany był z Eweliną Bator.

Nagle w mediach pojawiła się informacja o tym, że młody tancerz nie żyje.

Zobacz także: Tomasz Jakubiak został pochowany niedaleko miejsca spoczynku Żory Korolyova znanego z "Tańca z Gwiazdami". Zmarli o wiele za wcześnie

Żora Korolyov zmarł niespodziewanie. Miał zapalenie mięśnia sercowego

Był koniec grudnia 2021 r. Żora zasłabł w domu i mimo podjętej akcji reanimacyjnej nie udało się go uratować. To był szok i dla jego bliskich, i dla fanów, którzy śledzili karierę tancerza. Po jego nagłej śmierci przeprowadzona została sekcja zwłok.

Informuję, że prokuratura dysponuje wstępnymi wynikami przeprowadzonej sekcji zwłok. Dobro postępowania, jak również rodziny zmarłego nie pozwala na ich przedstawienie. Wskazuję przy tym, że prokuratura oczekuje na ostateczną opinię sądowo-lekarską, dotyczącą przyczyny zgonu pokrzywdzonego - mówiła "Super Expressowi" Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Zmarł nagle, mając tylko 34 lata! Jaka była prawdziwa przyczyna śmierci Żory Korolyova?

Korolyov, tak wysportowany, miał umrzeć z powodu zapalenia mięśnia sercowego.

Był dziś bardzo zabiegany, miał iść na trening. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go jego ukochana. Wezwano karetkę, jednak mimo reanimacji zmarł - mówiła nam znajoma Żory.

Korolyova pochowano niedługo później - na początku stycznia 2022 roku. Pożegnało go mnóstwo znanych osób, które nie hamowały emocji. Żora był przecież taki młody! Na dodatek osierocił zaledwie 11-letnią córkę.

Zobacz także: Serce pęka! 2,5 roku po nagłej śmierci legendy "Tańca z Gwiazdami" jego 13-letnia córka napisała trzy słowa

Grób Żory kilka lat po pogrzebie. Jest bardzo zadbany. Znalazło się miejsce dla aniołka

W 2025 r. miną 4 lata od śmierci Korolyova, który został pochowany w Warszawie na cmentarzu komunalnym Północnym. Choć czas leci, grób tancerza jest bardzo zadbany. Widać, że bliscy o nim pamiętają i dbają o miejsce pochówku Żory. Dwa lata temu stanął tam nowy pomnik - skromny, minimalistyczny, ale jednocześnie piękny.

Na jasnej płycie znajduje się ciemny krzyż, a pod nim imię i nazwisko zmarłego oraz daty narodzin i śmierci. Przy krzyżu umieszczono wizerunek tancerza, który na odwiedzających spogląda łagodnym spojrzeniem i dzieli się swoim charakterystycznym uśmiechem.

Zobacz także: Piękny, nowy grób Żory Korolyova, a obok przerażający widok. Zniszczone mogiły aktorów kultowych komedii PRL

W zależności od pór roku grób zdobią różne kwiatowe wianki, zmieniają się też znicze. Teraz jest na nim miejsce na puchar taneczny, świece w dużych latarniach i wianek z białych kwiatów - nie wieniec, ale właśnie wianek, jak te, które zakłada się na włosy. Przy krzyżu ktoś położył zaskakującą ozdobę - małego aniołka z napisem "Pamiętamy o tobie". To widok, który łamie serce.

Niedaleko Żory pochowano Tomasza Jakubiaka, szefa kuchni, który też odszedł o wiele za wcześnie. 21 czerwca świętowałby 42. urodziny.

Zobacz także: Po śmierci Żory Korolyova świat się jej zawalił. Aktorka "Klanu" znalazła nową miłość

Zobacz więcej zdjęć. Żora Korolyov nie żyje. "Tatusiu nigdy o Tobie nie zapomnę"