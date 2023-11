Jessica Miemiec znana jest już z dwóch z dwóch programów telewizyjnych. Wystąpiła w „Rolnik szuka żony” i w „Magii nagości”, programach reality show. Ten drugi jest znany z kontrowersyjnych zasad, bowiem uczestnicy występują zupełnie nago. W obu programach celebrytka poszukiwała miłości na całe życie. W żadnych z nich jej jednak nie znalazła szczęścia.

W prywatnym życiu również miała pecha. Na początku roku rozstała się z dużo starszym narzeczonym. Jessica Miemiec obecnie planuje udział w kolejnym show. Nie chce podawać szczegółów ze względu na tajemnicę podpisanej umowy, lecz ciekawscy internauci już mogą się domyślić, że chodzi o „Pamiętniki z wakacji”.

W sierpniu casting do nowych odcinków "Pamiętników z wakacji" ogłosiła spółka producencka Polot Media, należąca do Grupy Polsat Plus. Jak podaje Shownews.pl, uczestniczka piątej edycji „Rolnik Szuka żony” od razu wypełniła zgłoszenie, a dodawane przez nią zdjęcia na Instagramie mają to potwierdzać. Jessica Miemiec bowiem wypoczywała w luksusowym hotelu w ciepłym kraju.

Czy zobaczymy ją w reaktywowanym programie „Pamiętniki z wakacji”? Tego dowiemy się już pod koniec tego roku lub w styczniu 2024.