Zwycięzca "Milionerów" poległ z kretesem. Pokonały go najgorsze polskie filmy

Edyta Górniak sprawiła synowi zaskakujący prezent na 20. urodziny. Wydała na to fortunę! Ujawniamy

Sekcja zwłok Gabriela Seweryna. Przerażające ostrzeżenie dyrektorki MONARU. Każdy musi to wiedzieć!

Co się stało?

Tomasz Orzechowski już wcześniej brał udział w teleturnieju "Va Banque", zostając tzw. wielkim mistrzem. Analityk ze Szczecina wygrał odcinki 2-8. W kolejnym pokonał go inny mistrz, Paweł Jackowski. Panowie spotkali się później w Turnieju Mistrzów, gdzie w półfinale ponownie lepszy okazał się Jackowski. Orzechowski powetował sobie porażkę kilka miesięcy później, wygrywając "Milionerów".

Po półtorarocznej przerwie, uczestnik teleturniejów powrócił do telewizji i ponownie wystąpił w "Va Banque". Traf chciał, że trafił na innego wielkiego mistrza, Tomasza Romaniuka, który walczył o kolejny tytuł wielkiego mistrza. Ostatecznie Tomasz Orzechowski zajął ostatnie, trzecie miejsce, przegrywając jeszcze z debiutantem, Mariuszem Dekielem. Romaniuk tym samym został pierwszym w historii podwójnym wielkim mistrzem (miano to otrzymują zawodnicy, którzy wygrali pięć odcinków "Va Banque" z rzędu), wygrywając w sumie 55800 złotych. Co ciekawe Romaniuk także brał udział w "Milionerach" w 2022 roku, odpadając jednak przy pytaniu za 75 tysięcy złotych.

Tomasza Orzechowskiego miał szansę na wygraną pod warunkiem, że odpowie prawidłowo na pytanie finałowe stawiając wszystko co ma, a jego główny konkurent się pomyli. Było jednak odwrotnie. Tomasz Romaniuk jako jedyny odgadł pytanie zadane przez Przemysława Babiarza: "3 X 1988 r. miała miejsce premiera tego filmu, od którego wzięła się nazwa nagrody dla najgorszych polskich filmów". Chodziło oczywiście o "Klątwę Doliny Węży" od którego pochodzi nazwa nagród "Węże" (takie polskie Złote Maliny).

Przypomnijmy, że teleturniej "Va Banque" od 2 kwietnia będzie miał nowego prowadzącego. Przemysława Babiarza zastąpi Radek Kotarski.

Quiz. Te teleturnieje zyskały miano legendarnych. Pamiętasz ich zasady? Pytanie 1 z 12 Prowadzący Awanturę o kasę Krzysztof Ibisz przed licytacją zawsze pobierał od każdej drużyny pieniądze. O jakiej kwocie mowa? 300 zł 100 zł 200 zł Dalej