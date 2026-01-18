Życie nie oszczędzało gwiazdy "Mody na sukces". Tragiczna śmierć syna i choroba córki zmieniły ją na zawsze

Hunter Tylo: Życie nie oszczędzało gwiazdy "Mody na sukces"

"Moda na sukces" to jedna z najpopularniejszych oper mydlanych na świecie. Emitowana jest nieprzerwanie od 1987 roku. Serial znany jest z licznych romansów między bohaterami, niezwykle dramatycznych zwrotów akcji czy nawet "zmartwychwstań". Kilka razy uśmiercana była m.in. postać dr Taylor Hayes. Przez wiele sezonów główną osią serialu był miłosny trójkąt między Taylor, Brooke a Ridge’em.

Serial choć spotkał się ze spora krytyką, podbił serca widzów, a główni aktorzy stali się rozpoznali na całym świecie. Wcielająca się w Taylor Hunter Tylo (63 l.) okrzyknięta została najpiękniejszą aktorką małego ekranu. Karierę zaczynała jako modelka, brała udział w konkursach piękności. Na ekranie zadebiutowała w 1984 roku. Przełom w karierze nastąpił sześć lat później wraz z rolą w "Modzie na sukces".

Scenarzyści nie oszczędzali jej bohaterki. Kultowy miłosny trójkąt i inne zawirowania sercowe to dopiero początek. Doktor Hayes była uśmiercana trzy razy, brała udział w licznych wypadkach, została porwana, pobita i zmagała się z utratą pamięci. Była jedną z najbardziej "niezniszczalnych" bohaterek w produkcji.

Sama Hunter Tylo również przeżyła wiele życiowych tragedii. Wychowała się razem z siostrą i dwójką braci. Starszy z nich chorował psychicznie i terroryzował całą rodzinę.

Powtarzał mi, że nie powinnam była się urodzić. Pamiętam taką sytuację, gdy po zażyciu LSD, uzbrojony w strzelbę przetrzymywał całą moją rodzinę w domu. Później próbował nam wmówić, że to była nasza wina, bo go sprowokowaliśmy. To smutne. Po wielu pobytach w szpitalach psychiatrycznych zamieszkał na ulicy. Od czasu do czasu odwiedzał tylko naszą mamę - wspominała aktorka.

Podobnie do swojej serialowej bohaterki nie miała szczęścia w miłości. Trzy razy wychodziła za mąż. Miała siedemnaście lat, gdy urodziła syna Christophera. Pół roku później poślubiła ojca chłopca, Toma Moreharta. Małżeństwo przetrwało cztery lata. W tym czasie Hunter zaczęła rozwijać aktorską karierę. W 1985 roku dołączyła do obsady serialu "Wszystkie moje dzieci". Na planie produkcji poznała aktora Michaela Tylo, którego poślubiła dwa lata później. Z czasem na świecie pojawiły się dzieci pary - Michael Edward "Mickey" (ur. 1988), Izabella Gabrielle (ur. 1996 r.) i Katya Ariel (ur. 1998 r.).

Małżeństwo Hunter i Michaela było niezwykle burzliwe. Miało nawet dochodzić do przemocy. Aktor był bowiem chorobliwie zazdrosny, a swój gniew wyładowywał na żonie. Do tego krótko po narodzinach u młodszej z córek zdiagnozowano bardzo rzadki rodzaj nowotworu oka. Lekarze zmuszeni byli usunąć jej chory narząd. Rok później nowotwór powrócił, ale udało się uratować oko dziewczynki.

Hunter Tylo: Nie miała szczęścia do partnerów. Trzy razy wychodziła za mąż

Początkiem XXI wieku Tylo zaczęła eksperymentować z wyglądem. Aktorka panicznie bała się zmarszczek i robiła wszystko, by opóźnić proces starzenia się. Obsesja młodości przemieniła się w uzależnienie od zabiegów upiększających i operacji plastycznych. Regularnie korzystała z "dobrodziejstw" botoksu i kwasu hialuronowego. Do tego powiększyła sobie piersi, a powieki zmniejszyła. Wycięła również żebra.

Dla każdej kobiety "40" oznacza przekroczenie granicy między młodością i starością. Gdyby istniało lekarstwo na zatrzymanie młodości, zapłaciłabym każdą cenę - mówiła w jednym z wywiadów.

Nie zawsze była zadowolona z efektów. W 2005 roku pozwała swojego chirurga po nieudanej operacji powiększenia biustu. Finalnie zostało jej przyznane 100 tysięcy dolarów odszkodowania. Pieniądze przeznaczyła na... kolejny zabieg. W tym samym roku ostatecznie zakończyło się małżeństwo aktorki z Michaelem Tylo.

Rozstanie aktorskiej pary szczególnie odczuł ich syn. Michael junior chorował na epilepsję. Po rozstaniu rodziców ataki się nasiliły. By pomóc synowi w uporaniu się ze zmianami w życiu, aktorka postanowiła poszukać pomocy u psychologa. W tym celu zwróciła się do centrum medycznego Horizon Family Therapy & Wellness, gdzie polecono jej Shannę Downing.

W połowie października 2008 roku doszło do tragedii. 19-letni wtedy Mickey został znaleziony martwy w basenie w rodzinnej posiadłości. Dwa miesiące po śmierci nastolatka Tylo pozwała centrum medyczne oraz Downing.

Polecono jej Shannę Downing. Zapomniano jednak poinformować, że terapeutka to zwolenniczka akupunktury. Pani Downing doradziła Mickeyowi odłożenie leków. Chłopiec spełnił jej wolę, za co zapłacił najwyższą cenę: stracił życie - przekazała mediom ujawniła prawniczka aktorki, Patricia Vaccarino.

Medyczka wystosowała własny pozew, w którym oskarżyła aktorkę o zniesławienie i zniszczenie kariery. Na czas procesu odebrano jej bowiem licencję. Co więcej, stwierdziła, że padła ofiarą zemsty Tylo za to, że nie chciała "zeznawać na korzyść Hunter na jej sprawie rozwodowej z Michaelem Tylo". Ostatecznie koroner stwierdził, że śmierć 19-latka była spowodowana "utonięciem w wyniku napadu padaczkowego".

W maju 2008 roku głośno było o kolejnej sprawie z życia prywatnego gwiazdy "Mody na sukces". Hunter Tylo złożyła wniosek o zakaz zbliżania wobec młodszego o kilka lat partnera, gitarzysty Coreya Cofielda. Kilka miesięcy później zakaz został uchylony przez aktorkę, która stwierdziła, że razem z partnerem uczęszczają na terapię rodzinną i małżeńską.

Jesienią następnego roku znowu była po ślubie. Jej wybrankiem nie był jednak Cofield, a poznany na chrześcijańskim forum internetowym Gerrson Archila. Tylo używała fałszywego nazwiska, a gdy spotkali się po raz pierwszy okazało się, że od dwudziestu lat mieszkają niedaleko siebie. Dwa miesiące po pierwszym spotkaniu wzięli ślub w Las Vegas.

Z czasem Hunter Tylo coraz rzadziej pojawiała się publicznie i znacznie ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Wydawało się, że była skupiona na małżeńskim życiu. Niecałe dziesięć lat po ślubie wyszło na jak, że aktorka przeżywała horror. To mąż miał sprawić, że usunęła się w cień. Z kolei na światło dzienne wyszła przestępcza przeszłość jej męża, który wcześniej zmienił imię.

Emocjonalny szantaż, znęcanie się, słowne obrażanie, groźby, kontrolowanie znajomości, izolowanie od dzieci i wiele, wiele więcej. [...] Przyjdźcie do sądu 26 kwietnia i 27 czerwca, by usłyszeć całą prawdę o moim zwyrodnialcu. Zobaczcie, zwyrodnialec może wyglądać miło i przyjaźnie. Bardzo mi smutno, że byłam odizolowana przez ostatnie cztery lata - pisała Tylo w mediach społecznościowych przed procesem.

Archilla został skazany za znęcanie się nad żoną, kradzież samochodu, posiadanie narkotyków oraz posługiwanie się fałszywymi danymi. Małżeństwo zostało unieważnione w sierpniu 2018 roku. Po zakończeniu sprawy Hunter na chwilę wróciła do "Mody na sukces", ale w 2019 roku ostatecznie rozstała się z serialem i zawiesiła karierę aktorską.

