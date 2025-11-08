Życie prywatne Mariusza Kałamagi jest zagadką. Ma żonę i córkę, ale ukrywa je przed światem. Zrobił wyjątek!

Mariusz Kałamaga zawodowo bezustannie tryska humorem i jest szalenie otwarty. Ale jego życie prywatne to jedna wielka tajemnica! 8 listopada komik skończył 44 lata. Co o nim wiadomo?

Kałamaga kabareciarzem został jeszcze na studiach. Później trafił do telewizji

Gwiazdor radia i telewizji urodził się w Bytomiu, gdzie skończył szkołę średnią o profilu ekonomicznym, a później studiował animację na Uniwersytecie Śląskim. To tam razem ze znajomymi założył kabaret Łowcy.B i wkrótce zasłynął jako satyryk.

Kilkanaście lat temu zaczął współpracę z Polsatem, gdzie można było go oglądać w "Tylko nas dwoje. Just the Two of Us" i w programie "Stand up. Zabij mnie śmiechem", a także w "Śpiewajmy razem. All Together Now". Działał też w kilku stacjach radiowych.

Zobacz także: Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Mariusz Kałamaga nagrał wzruszające pożegnanie

Głośniej zrobiło się o nim w 2017 r., gdy wystąpił w "Tańcu z Gwiazdami". Kilka lat później zaczął pojawiać się w "Szkle kontaktowym". Kałamaga aktywnie działa też na Instagramie, gdzie swoimi zabawnymi filmikami rozśmiesza blisko 90 tys. obserwujących.

Często głównym bohaterem jego nagrań jest przepiękny, rudawy kot o imieniu Saszeta, który niezbyt intensywnie reaguje na popisy Kałamagi. Właśnie dlatego fani komika go uwielbiają!

Zobacz także: Ciężko chora Christina Applegate pokazała się w sieci. Jej nowe zdjęcia to szok

Co z życiem prywatnym?

Kałamaga jest dumnym opiekunem Saszety, z którym urządza sobie kocie rozmowy i... z jego instagramowych wpisów wiadomo niewiele więcej. Dwa lata temu komik pokazał w sieci rodziców, którzy wówczas obchodzili 55 rocznicę ślubu! Później jeszcze kilka razy publikował zdjęcia czy nagrania z mamą.

Krystyna i Tadeusz cudowni rodzice moi. Czepiękni, Spaniali, Moi. 55 lat po ślubie. Kocham Was i Dziękuję za wszystko - pisał.

Wiadomo, że Mariusz od dawna ma u swojego boku partnerkę, z którą wychowuje córkę. Amelia ma już 18 lat! Kałamaga nie chwali się zbyt często fotografiami najważniejszych kobiet swojego życia, ale w 2018 r. wspomniał o córce. Mówił wówczas, że dziewczynka ma 11 lat, więc teraz musi być już dorosła. Kabareciarz pokazał jej zdjęcia w 2020 r. na swoim profilu na Facebooku, a trzy lata później na Instagramie opublikował nagranie z podróży z ukochaną córką.

Kałamaga, choć nie mówi o rodzinie, od święta (np. przy okazji Wigilii czy tłustego czwartku) chwali się ujęciami swoich bliskich. Możecie zobaczyć je niżej.

Co ciekawe, całkiem niedawno Mariusz pokazał się na czerwonym dywanie z piękną jasnowłosą partnerką. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie w GALERII.

Zobacz także: Edyta Jungowska zniknęła z TV i zaskakuje nową karierą. Tak dziś wygląda siostra Bożenka z "Na dobre i na złe"

Zobacz więcej zdjęć. 80-letnia Zdzisława Sośnicka olśniewa urodą. Pokazała się po 10 latach

Kałamaga przykłada Skrzyneckiej parówkę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.