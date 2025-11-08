Życie prywatne Mariusza Kałamagi jest zagadką. Ma żonę i córkę, ale ukrywa je przed światem. Zrobił wyjątek!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-08 5:52

Mariusz Kałamaga, owszem, jest zabawny, znany i popularny, ale poza tym niewiele o nim wiadomo! Komik zaskakująco dobrze strzeże swojego życia prywatnego, a w sieci pokazuje jedynie kota, który już właściwie jest gwiazdą internetu. Przy okazji można podejrzeć, jak mieszka Kałamaga. Ale co z jego żoną i córką?

Super Express Google News

Mariusz Kałamaga zawodowo bezustannie tryska humorem i jest szalenie otwarty. Ale jego życie prywatne to jedna wielka tajemnica! 8 listopada komik skończył 44 lata. Co o nim wiadomo?

Kałamaga kabareciarzem został jeszcze na studiach. Później trafił do telewizji

Gwiazdor radia i telewizji urodził się w Bytomiu, gdzie skończył szkołę średnią o profilu ekonomicznym, a później studiował animację na Uniwersytecie Śląskim. To tam razem ze znajomymi założył kabaret Łowcy.B i wkrótce zasłynął jako satyryk.

Kilkanaście lat temu zaczął współpracę z Polsatem, gdzie można było go oglądać w "Tylko nas dwoje. Just the Two of Us" i w programie "Stand up. Zabij mnie śmiechem", a także w "Śpiewajmy razem. All Together Now". Działał też w kilku stacjach radiowych.

Zobacz także: Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Mariusz Kałamaga nagrał wzruszające pożegnanie

Głośniej zrobiło się o nim w 2017 r., gdy wystąpił w "Tańcu z Gwiazdami". Kilka lat później zaczął pojawiać się w "Szkle kontaktowym". Kałamaga aktywnie działa też na Instagramie, gdzie swoimi zabawnymi filmikami rozśmiesza blisko 90 tys. obserwujących.

Często głównym bohaterem jego nagrań jest przepiękny, rudawy kot o imieniu Saszeta, który niezbyt intensywnie reaguje na popisy Kałamagi. Właśnie dlatego fani komika go uwielbiają!

Zobacz także: Ciężko chora Christina Applegate pokazała się w sieci. Jej nowe zdjęcia to szok

Co z życiem prywatnym?

Kałamaga jest dumnym opiekunem Saszety, z którym urządza sobie kocie rozmowy i... z jego instagramowych wpisów wiadomo niewiele więcej. Dwa lata temu komik pokazał w sieci rodziców, którzy wówczas obchodzili 55 rocznicę ślubu! Później jeszcze kilka razy publikował zdjęcia czy nagrania z mamą.

Krystyna i Tadeusz cudowni rodzice moi. Czepiękni, Spaniali, Moi. 55 lat po ślubie. Kocham Was i Dziękuję za wszystko - pisał.

Wiadomo, że Mariusz od dawna ma u swojego boku partnerkę, z którą wychowuje córkę. Amelia ma już 18 lat! Kałamaga nie chwali się zbyt często fotografiami najważniejszych kobiet swojego życia, ale w 2018 r. wspomniał o córce. Mówił wówczas, że dziewczynka ma 11 lat, więc teraz musi być już dorosła. Kabareciarz pokazał jej zdjęcia w 2020 r. na swoim profilu na Facebooku, a trzy lata później na Instagramie opublikował nagranie z podróży z ukochaną córką.

Kałamaga, choć nie mówi o rodzinie, od święta (np. przy okazji Wigilii czy tłustego czwartku) chwali się ujęciami swoich bliskich. Możecie zobaczyć je niżej

Co ciekawe, całkiem niedawno Mariusz pokazał się na czerwonym dywanie z piękną jasnowłosą partnerką. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie w GALERII.

Zobacz także: Edyta Jungowska zniknęła z TV i zaskakuje nową karierą. Tak dziś wygląda siostra Bożenka z "Na dobre i na złe"

Zobacz więcej zdjęć. 80-letnia Zdzisława Sośnicka olśniewa urodą. Pokazała się po 10 latach

Kałamaga przykłada Skrzyneckiej parówkę
Zdzisława Sośnicka
34 zdjęcia
QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte
Pytanie 1 z 18
Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARIUSZ KAŁAMAGA
MIESZKANIA GWIAZD