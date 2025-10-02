Żyrandol o mało go nie zabił! Rutkowski o krok od śmierci. Spisał testament

Krzysztof Rutkowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych milionerów w Polsce, postanowił uporządkować swoje sprawy na wypadek najgorszego. Wszystko przez serię dramatycznych zdarzeń, w których ledwo uszedł z życiem.

Wszystko jest uregulowane, zarówno z mojej strony, jak i Mai. Testamenty mamy spisane. Każdy wie, co ma dostać, i temat jest załatwiony

– zdradza w rozmowie z Jastrząb Post.

Seria nieszczęśliwych zdarzeń u Krzysztofa Rutkowskiego

Rutkowski nie ukrywa, że do decyzji pchnęły go wydarzenia, które wstrząsnęły nim w ostatnich miesiącach. Wspomina dramatyczne chwile z pobytu w Tajlandii, gdzie na jego oczach chwiał się i runął 40-piętrowy hotel. Niedługo później znajomy wypadł z jachtu, a dzień później samolot, którym leciał na spotkanie z żoną Mają, ledwie uniknął katastrofy nad Phuket.

Jakby tego było mało, w drodze na lotnisko kierowca, który go wiózł, doznał zawału serca i zmarł. - Gdyby to stało się w czasie jazdy, pewnie dzisiaj byśmy nie rozmawiali – przyznaje Rutkowski. Kulminacją serii pechowych zdarzeń był wrzesień. W jednym z budynków, w którym przebywał, tuż obok niego spadł kilkudziesięciokilogramowy żyrandol.

Takie rzeczy się zdarzają. Można siedzieć w domu i też coś się stanie. Żyrandol może spaść komuś na głowę w każdej chwili

– mówi z typową dla siebie bezpośredniością.

Życie pełne ryzyka

Choć jego praca od zawsze wiązała się z ryzykiem, nawet on przyznaje, że ilość dramatycznych sytuacji w ostatnim czasie dała mu do myślenia.

Każdy z nas ma swoją kartę i misję do wypełnienia na ziemi. Myślę, że to jest zapisane u Tego, który tym steruje

– filozofuje. Jednocześnie podkreśla, że nie zamierza się zamykać w czterech ścianach ani żyć w strachu. - Nie można zamknąć się w domu, bo to nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Trzeba żyć dalej, pełnią życia – mówi.

Testament Rutkowskiego bez tabu

Rutkowski uważa, że w Polsce wciąż zbyt mało mówi się o testamentach. Dla wielu osób to temat tabu, a nawet rodzaj złego omenu. On sam podchodzi do sprawy inaczej – pragmatycznie.

Ludzie się boją i robią błąd. Potem są awantury, kłótnie, niedopowiedziane sytuacje. Nie wiadomo, kto co ma zabrać. A tak – jest sztywny podział i życie płynie dalej

– podsumowuje. Dzięki testamentowi milioner ma pewność, że w razie nieszczęścia jego bliscy nie będą musieli walczyć o majątek ani toczyć sporów. Wszystko zostało spisane czarno na białym.

Choć w tym roku Rutkowski kilkukrotnie otarł się o śmierć, dziś zapewnia, że czuje się silniejszy niż kiedykolwiek. Nie zamierza rezygnować z pracy ani z życia pełnego przygód, ale pokazuje, że nawet najbardziej niepokorny milioner wie, kiedy warto dmuchać na zimne.