Agata Duda i Melania Trump na pogrzebie papieża. Dwie znaczące różnice

Pogrzeb papieża Franciszka w Watykanie odbywa się w obecności setek tysięcy wiernych z całego świata, którzy tłumnie zgromadzili się na placu świętego Piotra. Podczas uroczystości padło wiele pięknych słów upamiętniających pontyfikat zmarłego papieża oraz jego najważniejsze idee.

Na ceremonii stawiły się delegacje z wielu krajów, w tym z Polski i Stanów Zjednoczonych. Andrzejowi Dudzie i Donaldowi Trumpowi towarzyszyły małżonki - Agata Duda i Melania Trump. Warto zwrócić uwagę na stroje obu pierwszych dam. Obowiązywały je ścisłe reguły.

Jak się ubrały pierwsze damy na pogrzeb papieża?

Każda osoba została zobowiązana do założenia odpowiedniego stroju na pogrzeb papieża. Panowie mieli mieć czarne garnitury i czarne krawaty, panie zaś miały więcej wytycznych. Powinny mieć czarne suknie sięgające co najmniej do kolan, na głowie zaś czarne welony, a na dłoniach czarne rękawiczki. Ozdoby są zakazane, z wyjątkiem sznura pereł. Każdy uczestnik pogrzebu musiał spełnić te wymogi.

Agata Duda zdecydowała się założyć czarną marynarkę i czarną spódnicę za kolana, do tego czarne buty na niskim obcasie oraz cienkie czarne rajstopy. Zgodnie z wymaganiami, nie założyła żadnych ozdób. Włosy miała schludnie ułożone, z przedziałkiem na boku, miała także lekki makijaż.

Na podobny strój zdecydowała Melania Trump - ona także miała czarną marynarkę i czarną spódnicę za kolana oraz nie założyła żadnej biżuterii. Założyła także czarne szpilki na wysokim obcasie. Zrezygnowała natomiast z rajstop, włosy zaś pozostawiła rozpuszczone.

Między pierwszymi damami widać także wyraźną różnice. Melania Trump wzbogaciła swój strój o koronkowy czarny welon, który nachodził na jej czoło, a na dłoniach miała rękawiczki z czarnej koronki.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądał pogrzeb papieża Franciszka:

