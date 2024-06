Agata Duda w najmodniejszym kolorze tego lata! Idealnie podkreśla opaleniznę

Co się stało?!

Ekspert spojrzał na suknię ślubną Moniki Miller! Ma do powiedzenia tylko jedno

Szok, to mało powiedziane

Niebywałe, co Andrzej Duda zrobił przed pogrzebem Janusza Rewińskiego. To wyciska łzy. Wspaniały gest

Agata Duda doskonale zna się na modzie, a jej stylizacje niemal za każdym razem zachwycają. Pierwsza dama świetnie orientuje się w tym, co jest aktualnie na topie i doskonale wykorzystuje tę wiedzę w komponowaniu swoich strojów. Podczas odwiedzin u powstańca, pana Pana Feliksa Waśkiewicza ps. „Czarny”, który skończył 6 czerwca 100 lat, założyła wyjątkowo modny kolor.

Pierwsza dama miała okazję poznać jego historię przy smakowitym poczęstunku. Feliks Waśkiewicz wspominał także swoją młodość, młodzieńcze marzenia i plany, a także wspominał dawnych przyjaciół. Całe spotkanie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze.

Uwagę zwraca garnitur Agaty Dudy. Luźna marynarka i spodnie o szerokiej nogawce to trend tego sezonu, jednak to kolor ubrania najbardziej wyróżniał żonę prezydenta. Postawiła na jasny granat, który doskonale podkreślił kolor jej oczu! Warto też zwrócić uwagę, że granatowy to idealny kolor na lato, bowiem świetnie komponuje się z opaloną skórą. Ta barwa świetnie komponuje się ze złocistą skórą, a jednocześnie pasuje na każdą okazję.

Quiz o Agacie Dudzie. Co wiesz o pierwszej damie? Pytanie 1 z 12 Jak brzmi pełne imię i nazwisko aktualnej pierwszej damy? Agata Kornblum- Duda? Agata Hauser-Duda Agata Kornhauser-Duda Dalej