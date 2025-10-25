AI wskazało, czym zajęłyby się pierwsze damy RP jako influencerki! Można się zdziwić

Sztuczna Inteligencja przewiduje, jakimi influencerkami mogłyby zostać byłe i obecne Pierwsze Damy RP.

W obecnych czasach coraz więcej osób decyduje rozpocząć kreatywną działalność w mediach społecznościowych, czy to nagrywając podcasty czy tworząc różnorodne rolki czyli krótkie filmiki, popularne zwłaszcza na Instragramie czy TikToku. Każdy twórca czy odbiorca może znaleźć własną niszę, skupioną na konkretnych tematach czy zainteresowaniach. Jaką tematyką mogłyby się zająć pierwsze damy RP? Spytaliśmy AI, jakimi influencerkami mogłyby być!

AI o Kwaśniewskiej, Komorowskiej i Wałęsie

Według sztucznej inteligencji, Jolanta Kwaśniewska mogłaby prezentować w sieci rolki pokazujące zasady savoir-vivre'u czy dobrych manier. To idealna kandydatka, bowiem na swoim koncie książkę "Lekcje stylu", poświęconą etykiecie, ponadto wielu Polaków uważa ją za ikonę stylu. Inną propozycją AI jest tematyka modowa, w której była pierwsza dama mogłaby prezentować modowe triki i stylizacje odpowiednie dla dojrzałych pań.

Z kolei Anna Komorowska, jak twierdzi AI, świetnie sprawdziłaby się w kulinariach. Mogłaby prezentować przepisy na proste domowe przysmaki, od obiadów po wypieki. Treści, według AI, mogłaby wzbogacić o propozycje dla zbieganych kobiet, jak prowadzić dom, jednocześnie pracując i wychowując dzieci. Od czasu do czasu zaś mogłaby udzielać wskazówek, jak urządzić domowe przyjęcie - w końcu co roku hucznie obchodzi swoje imieniny w Budzie Ruskiej. Alternatywą, jaką wskazała sztuczna inteligencja, jest tworzenie treści edukacyjnych. Jako filolożka klasyczna mogłaby tłumaczyć pochodzenie i właściwe zastosowanie popularnych łacińskich maksym, często błędnie używanych.

Jak przekonuje AI, Danuta Wałęsa doskonale sprawdziłaby się w formacie storytime, w którym opowiadałaby o swoim życiu w dawnych czasach - jako kobieta, pierwsza dama i żona legendy. Ponadto mogłaby postawić na treści o zabarwieniu nostalgicznym - wspominać trendy ze swojej młodości, prezentować dawno zapomniane przepisy czy kluczowe historyczne wydarzenia. Krótkie rolki opowiadające o przeszłości miałyby nie tylko wartość rozrywkową, ale także edukacyjną, zwłaszcza dla młodszych odbiorców.

Agata Duda i Marta Nawrocka - AI wybrało im nisze

Była pierwsza dama Agata Duda według sztucznej inteligencji byłaby idealna do ASMR czyli treści oparte na przyjemnych dźwiękach, takich jak szelest kartek, ciche szepty czy stukanie obcasów. Poprzedniczka Marty Nawrockiej mogłaby na przykład nagrywać dźwięki pracy biurowej czy czytaniu szeptem. Innym wyjściem jest z kolei poświęcenie się tematyce książek, które są w jej życiu bardzo ważne. W końcu zainicjowała Narodowe Czytanie, promując polską literaturę. Na swoim potencjalnym kanale mogłaby kontynuować tę tradycję, mówiąc o wydawniczych nowościach, wznowieniach klasyki czy po prostu swoich ulubionych lekturach.

Marta Nawrocka zaś, według wskazania sztucznej inteligencji, mogłaby poświęcić się tematyce fitnessu oraz zdrowego odżywania. Nie jest tajemnicą, że zarówno ona, jak i jej mąż są fanami sportu, który także aktywnie uprawiają. Pierwsza dama mogłaby pokazywać proste zestawy ćwiczeń na wzmocnienie mięśni, poprawienie kondycji czy utrzymanie sprawności fizycznej, ale też pokazywać piękne trasy na wycieczki rowerowe czy spacery po górach. Do tego mogłaby dodać triki na proste i zdrowe posiłki.

Inną propozycją AI są treści podróżnicze. Pierwsza dama odwiedza wiele miejsc więc przy okazji mogłaby pokazywać najpiękniejsze zabytki lub mało znane, urocze zakątki Polski. Od czasu do czasu mogłaby prezentować nietypowe miejsca, takie jak muzea z nieoczywistymi tematami wystaw, klimatyczne kawiarnie czy sezonowe atrakcje.

