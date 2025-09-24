Ale afera! Gdy tylko Ola Kwaśniewska to zobaczyła, od razu zadzwoniła do mamy

Była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska do dziś cieszy się dużą sympatią i zaufaniem Polaków. Choć nadal odnosi sukcesy i może się pochwalić kochającą rodziną, w jej życiu zdarzają się okropne sytuacje. Jedna z nich wydarzyła się niedawno, a jej przerażona córka, Ola Kwaśniewska, od razu chwyciła za telefon.

W mediach społecznościowych pojawiły się sponsorowane treści, w których Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, jest przedstawiana jako osoba zachęcająca do zapisu do "programu rządowego". Według tych reklam, program ma gwarantować otrzymywanie 3 tys. zł miesięcznie. W ogłoszeniach pojawia się sformułowanie: "Państwowy program dla obywateli 50+: Jolanta Kwaśniewska opowiedziała, jak otrzymywać gwarantowane 3000 zł miesięcznie dzięki krajowemu projektowi energetycznemu. Każdy powinien o tym wiedzieć".

Towarzyszące wpisom nagrania zostały wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji, co czyni je niezwykle wiarygodnymi. W rzeczywistości, linki zawarte w tych reklamach prowadziły do fałszywych stron, których celem było wyłudzanie pieniędzy.

Reakcja Oli Kwaśniewskiej 

Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z TVN24 określiła sytuację jako "okropne oszustwo". O skali problemu świadczy dramatyczny telefon, który otrzymała jej córka, Aleksandra Kwaśniewska.

- Zadzwoniła do mnie przerażona moja Oleńka, że otrzymała telefon od starszej kobiety, która straciła duże pieniądze, myśląc, że ta reklama jest prawdziwa - relacjonowała była pierwsza dama. - Była zrozpaczona, ale też bardzo rozgniewana w rozmowie z moją córką, gdyż wciąż wierzyła, że ja faktycznie zachęcałam do skorzystania z tego programu - opowiadała.

Jolanta Kwaśniewska podkreśla, że nigdy nie zachęcała do jakichkolwiek inwestycji i że jej wizerunek został wykorzystany bez jej zgody i wiedzy.

Skutki oszustwa 

Artur Stefaniak, szef biura prasowego fundacji Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier", zaznaczył, że choć wiele osób rozpoznało fałszerstwo, część internautów dała się zwieść.

- Część internautów dała się zwieść, o czym świadczyły choćby komentarze pod postami. Niektórzy uwierzyli w autentyczność nagrania. Sama animacja była przygotowana w sposób bardzo wiarygodny – powiedział Stefaniak w rozmowie z TVN24.

Tak Jolanta Kwaśniewska dbała o swoich ludzi. Po latach Ewa Minge zdradza szczegóły

Jolanta Kwaśniewska zgłosiła sprawę na policję i zapowiada podjęcie kroków prawnych.

- Myślę, że działanie jest tu szczególnie istotne, gdyż w ten sposób możemy pokazać, że mamy narzędzia do walki z tymi oszustwami – skomentowała.

Dodatkowo, fundacja Kwaśniewskiej skierowała do Ministerstwa Cyfryzacji propozycję wdrożenia programu edukacyjnego, który miałby na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat dezinformacji i oszustw w internecie.

