Aleksandra Jakubowska była "lwicą lewicy". Używała kalendarzyka małżeńskiego [ZDJĘCIA]

Aleksandra Jakubowska dawniej była jedną z najbardziej znanych kobiet ze świata polityki. Przed laty Aleksandra Jakubowska była zwana "lwicą lewicy". Pełniła wiele ważnych funkcji: sekretarza stanu w ministerstwie kultury, szefa gabinetu politycznego premiera Lesza Millera. Była także rzecznikiem rządu Józefa Oleksego i rządu Włodzimierza Cimoszewicza. Ma też doświadczenie dziennikarskie, bo przecież pracowała m.in. w TVP. Jednym słowem była gwiazdą mediów i polityki. Jednak to dawne czasy, bo od 2005 roku przestała działać w świecie wielkiej polityki. To o niej mówił Miller, że ma " ma mężne serce w kształtnej piersi." Od czasu do czasu pojawia się jednak w mediach, jest też felietonistką. Dziś jest kojarzona ze zdecydowaniem innym środowiskiem, niż środowiskiem lewicy.

Kilka lat temu w jednym z wywiadów, gdy w rozmowie z nią poruszony został temat tzw. czarnych marszach i światopoglądu oraz postawy dotyczącej świadomego planowania rodziny, Jakubowska zaznaczyła, że sama przez cała lata stosowała metodę kalendarzyka. Jak to możliwe, że dawna "lwica lewicy" ma teraz konserwatywne poglądy? Aleksandra Jakubowska tłumaczy, że jest konserwatystką jeśli chodzi o światopogląd: - Mam tego samego męża od 42 lat. I przekonuje, że najlepszą metoda antykoncepcji jest kalendarzyk małżeński! Sama stosuje go od dawna: - Od 18. roku życia. Gdy planowałam rozpoczęcie życia seksualnego z moim obecnym mężem, poszłam do lekarki po tabletki antykoncepcyjne. A ona mi powiedziała, żebym sobie nie niszczyła zdrowia, tylko stosowała kalendarzyk. Nigdy nie zawiódł. Jak nie byłam pewna, to szklanka wody zamiast - wspomniała w wywiadzie z 2017 roku, którego udzielała w tygodniku "Sieci".

