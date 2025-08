Andrzej Duda będzie kosił trawę? Zobacz, gdzie zamieszka prezydent. Rozmawialiśmy z jego sąsiadami

Spotkałem go w lokalnym sklepie

Już w trakcie trwania prezydentury, Andrzej Duda kupił dla siebie i żony przytulny apartament w północnej, spokojnej części Krakowa, tuż obok pięknych zielonych terenów. Do tej pory w nowym mieszkaniu prezydent pojawiał się dość rzadko, przy okazji świąt i długich weekendów. – Zdarzało się, że widywałem pana Andrzeja, kiedyś nawet spotkałem go w lokalnym sklepie. Cieszę się, że będę mógł spotykać prezydenta częściej. To fajny gość. Podam mu rękę i mam nadzieję, że porozmawiamy o Polsce – powiedział w rozmowie z Super Expressem Władysław Lalik (70 l.).

Z kolei jednej z bliższych sąsiadek Andrzeja Dudy jego powrót z Warszawy jest obojętny. – Ja mam już 82 lata. Jestem po wylewie i nie wychodzę z domu. No chyba, że sam do mnie zapuka, to porozmawiamy – powiedziała pani Basia. Adam Krzywolak ( 29 l.) wie, że prezydent Duda ma niedaleko mieszkanie.

- Jeśli tu wróci i go spotkam to powiem mu dzień dobry, bo to przecież znana postać, a potem każdy pójdzie w swoją stronę. Mam do niego neutralny stosunek - mówi nam mężczyzna.

Trawnik częściowo będzie zadaniem byłego prezydenta

Andrzej Duda przestanie być prezydentem RP 6 sierpnia. Mimo tego nadal będzie mu przysługiwała ochrona – To działania operacyjne, nie możemy zdradzać ich szczegółów – powiedział nam płk Bogusław Piórkowski pytany o konkrety. Jeden z najbliższych sąsiadów Andrzeja Dudy już wiele razy zarzucał nieudolność funkcjonariuszom SOP pilnującym apartamentu głowy państwa 24 godziny na dobę. Opowiadał nawet o tym na swoim kanale w serwisie Youtube.

W styczniu podczas wichury na apartamentowiec prezydenta spadło drzewo uszkadzając dach i elewację, a SOP –owcy mieli ten incydent przespać. Później w bliskim sąsiedztwie wycięto kilka okazałych drzew. Jedno jest pewne, po przejściu na emeryturę na Andrzeja Dudę czekają nowe obowiązki! Apartamentowiec, w którym znajduje się jego nowe mieszkanie zamieszkują, licząc także prezydenta, tylko trzy rodziny. Koszenie i odśnieżanie wspólnego podwórka będzie teraz, w jednej trzeciej, należało do nowych zadań wkrótce już byłego prezydenta.

Poniżej GALERIA zdjęć przedstawiająca apartament państwa Dudów i ich sąsiadów!

