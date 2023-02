AWANTURA o Rydzyka! To czarna MAFIA! WARA od ojca dyrektora! | Komentery

"To nie jest tak, że ojciec dyrektor może kosić 100, 200, 300 milionów złotych bezkarnie. Trzeba będzie oddać te pieniądze!", grzmiał Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Siedlec. Były premier przekonuje, że kiedy Platforma Obywatelska znów dojdzie do władzy, to "na tych, którzy się nakradli, będą paragrafy". Kiedy faniRadia Maryja usłyszeli te słowa, wpadli w szał! "Żeby się na Tuska nie znalazły paragrafy", wypalił jeden z nich. "Niech się odczepią od ojca dyrektora!", zaapelowała emerytka. "Czy Pan wie, co robi ksiądz, jakich dokonał wspaniałych rzeczy? Byście się wstydzili!", odpowiedziała wyraźnie wzburzona kobieta, którą Adam Feder zapytał o słowa Donalda Tuska. "Ile uczelni postawił, ile dobrego zrobił i co? Tusk teraz to zabierze? Ludziom centralne zabierze, co Rydzyk zrobił?", pytał mężczyzna na przystanku autobusowym, a już po chwili wywiązała się tam potężna awantura. "Oczywiście, że odebrać! Z jakiej racji Rydzyk dostaje pieniądze, a nie ma na służbę zdrowia?", argumentowała kobieta. "Za dużo dostał i powinni mu zabrać!", zgodziła się z nią kolejna. Wielu Polaków chętnie odebrałaby zakonnikowi publiczne pieniądze, co do złotówki: "To jest czarna mafia!", skwitowała kobieta, która ma już dość finansowania interesów Tadeusza Rydzyka z publicznych pieniędzy. Zobaczcie Komentery Adama Federa i posłuchajcie argumentów Polaków, którzy pokłócili się o Tadeusza Rydzyka i Donalda Tuska! Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.

AWANTURA o Rydzyka! WARA od ojca dyrektora! To czarna MAFIA! | Komentery