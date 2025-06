AWANTURA o wybory. KACZYŃSKI zrobił PRZEKRĘT! Jak Tusk unieważni wybory, to Polacy OBALĄ rząd!

Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą przed jeden z warszawskich bazarów i pytał Polaków, czy głosy, powinny zostać przeliczone ponownie. „PiS wszystko jest w stanie zrobić!”, odrzekła kobieta, która podejrzewa, że partia Jarosława Kaczyńskiego mogła na masową skalę sfałszować wybory. „Orban z Putinem nauczyli ich fałszować. Boją się o własną d*pę…”, przekonywał mężczyzna, który domaga się ponownego przeliczenia wszystkich głosów. „Wybory są po prostu nieważne!”, dodał kolejny wyborca Trzaskowskiego. „Wybory sfałszowała Koalicja Obywatelska!”, przekonywał wyborca PiS, który podejrzewa, że w kilku komisjach specjalnie źle policzono głosy. A dlaczego? Żeby teraz Donald Tusk miał pretekst do wszczęcia politycznej awantury. „Nastawiają tam krzyżyków i Bóg wie jeszcze czego i dopiero będą liczyć”, przekonywała wyborczyni Nawrockiego. ”Naród by się obudził i wyszedłby na ulice i wtedy byłaby rewolta!”, stwierdziła kobieta, która protestuje przeciwko ponownemu liczeniu głosów. „Wojna wybuchnie, jak Trzaskowski przejdzie!” - straszyła emerytka. Dlaczego wyborcy i politycy PiS tak żywo protestują przeciwko ponownemu przeliczeniu głosów? „Wie pan, bo sr**ą po nogach”, skwitował mężczyzna, który liczy na to, że "szwindel" wyjdą na jaw i to jednak Rafał Trzaskowski zostanie Prezydentem RP. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

AWANTURA o wybory. PiS zrobiło PRZEKRĘT! ORBAN z PUTINEM nauczyli ich FAŁSZOWAĆ!| Komentery