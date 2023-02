Wyluzowana Beata Szydło pokazała się z dziećmi! Ale słodko [Wideo]

Mejza atakuje Marylę Rodowicz! Szokujące, co wytknął królowej polskiej muzyki

Masz psa? Koniecznie to przeczytaj! Rewolucja dla właścicieli psów w Polsce. Będą licencje?!

Beata Szydło w Kozienicach

Beata Szydło przez cześć osób postrzegana jest jako sztywniara. Okazuje się jednak, że była premier potrafi "wrzucić na luz". Dowodem na to jest na przykład nagranie, na którym widać Beatę Szydło w towarzystwie dzieci. Europosłanka PiS zawitała do Kozienic. - My musimy dzisiaj bronić i jasno stawiać sprawę, że ta polityka rządu prowadzona od 2015 roku nastawiona na rodzinę, na kwestię społeczne, na wspieranie każdego, kto tego wsparcia potrzebuje - podkreśliła na spotkaniu z mieszkańcami miasta Beata Szydło, o której mówi się, że będzie kandydatką PiS w następnych wyborach prezydenckich. Nie samą polityką jednak człowiek żyje. W Kozienicach na byłą premier czekała muzyczna niespodzianka.

Beata Szydło na rozczulającym nagraniu z dziećmi

Podczas spotkania z Beatą Szydło wystąpił zespół Słowiczanki. Po koncercie europosłanka PiS w towarzystwie dzieci i członkiń zespołu wygłosiła krótkie przemówienie. - Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie z Kozienic razem z zespołem Słowiczanki, który bardzo pięknie śpiewał na spotkaniu z mieszkańcami. Wszystkiego dobrego - powiedziała uśmiechnięta Beata Szydło, trzymając ręce na ramionach jednej z dziewczynek. Nagranie jest naprawdę rozczulające.

W naszej galerii prezentujemy, jak Beata Szydło zmieniła się od czasów premierowania