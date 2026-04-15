Beata Szydło z kwiatami przyjechała na Nowogrodzką! Ledwo ją poznaliśmy

Spotkanie władz Prawa i Sprawiedliwości miało na celu omówić m.in sytuację Mateusza Morawieckiego i jego inicjatywy stworzenia własnego stowarzyszenia. W programie "Poranny Ring" jeden z czołowych polityków PiS, Jacek Sasin ocenił, że nie wie, czy takie stowarzyszenie postanie: - Ja nie wiem... słyszę różne informacje, ale zakładam, że powstanie, narracja tego środowiska skupionego wokół Mateusza Morawieckiego, tak to przedstawia. Ale nie mam wiedzy o szczegółach i zamierzeniach. Nie chcę dywagować, ilu za nim stoi, jak to powstanie, to zobaczymy, kto w nim będzie. Dziś najważniejsze, że jest jasno wskazany lider wyścigu: to Przemysław Czarnek, kandydat na premiera, który dźwiga na sobie cały ciężar prekampanii, tej walki, która ma doprowadzić nas do zwycięstwa. Niezależnie od tego, jak się różnimy czy mamy różne recepty jak problemy rozwiązać. Najważniejsze byśmy się wokół niego skoncentrować i mówili jednym głosem - podkreślał polityk.

Faktem jest, że politycy stawili się na spotkanie, a wśród nich wyróżniał się Beata Szydło. Europosłanka przybyła na miejsce spotkania z bukietem kwiatów! Przyniosła je w prezencie? Ktoś miał imieniny? Pytania na ten temat mnożyły się, ale jak dowiedział się "Super Express" to był bukiet byłej premier! Szydło dostała kwiaty z okazji urodzin.

Właśnie we środę (15 kwietnia) przypada jej święto. Najwyraźniej jubilatka zaczęła świętowanie już dzień wcześniej. Zresztą, patrząc na jej zdjęcia sprzed siedziby PiS przy Nowogrodzkiej, wyraźnie widać, że na naradę przyjechała zadowolona, z uśmiechem. Nie ma co się dziwić, z pewnością uradowały ją kwiaty, ale też wiosenna atmosfera. Bo była szefowa rządu pojawiał się odmieniona: inaczej uczesane włosy, strój w modnych kolorach sezonu, czyli beżu i brązu, do tego wzorzysta apaszka, wszystko do dodało Beacie Szydło uroku!