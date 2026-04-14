Borys Budka w "Tańcu z gwiazdami"?! Szczere słowa polityka!

Przez lat w tanecznym show widzowie podziwiali zmagania znanych aktorów, dziennikarzy, piosenkarzy czy polityków. Wszyscy pamiętają, jak tańcem zachwycał Krzysztof Bosak (44 l.), Sandra Lewandowska (49 l.), ale też córki polityków: Kasia Tusk (39 l.), Aleksandra Kwaśniewska (45 l.) czy Maria Wiktoria Wałęsa (44 l.), a nawet wnuczka byłego premiera, Leszka Millera (79 l.), Monika Miller (31 l.). Chociaż w ostatnich latach politycy już się nie pojawiają, to nie znaczy, że w przyszłych edycjach nie zobaczymy wirującego na parkiecie posła, europosła lub senatora. Czy może to być w przyszłości... Borys Budka!? Skąd takie pytanie?

Wszystko dlatego, że do grona wielkich miłośników programu należy też córka europosła Borysa Budki, Lenka. A polityk oczywiście spełnił jej marzenie, dlatego oboje zasiedli na widowni programu. - Moja córka uwielbia ten program i chciała zobaczyć go na żywo - mówi nam polityk. A czy europoseł miałby ochotę na udział w show? - Gdyby ktoś nauczył mnie świetnie tańczyć, to czemu nie? Tak, jak w polityce, nigdy nie mówi się nigdy. To byłoby na pewno ciekawe doświadczenie - przyznał z uśmiechem europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Chociaż to nieco szokujący scenariusz, to trzeba przyznać, że Borys Budka na pewno by sobie poradził w tańcu. Od lat jest zapalonym sportowcem, dużo biega - jest maratończykiem, więc po pierwsze ma kondycję - a ta w tańcu i przy morderczych treningach jest bardzo potrzebna. Taka osoba dużo łatwiej poradzi sobie z tańcem, bo jej ciało jest wyćwiczone i przyzwyczajone do ruchu, o zakwasach nie wówczas mowy! Po drugie polityk KO nieraz bierze udział w zawodach biegowy, ma więc w sobie nutkę rywalizacji, a ta jest motorem napędzającym i motywującym także w tanecznym show.

