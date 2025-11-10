Oni tańczyli w "Tańcu z gwiazdami"! Pamiętacie, jak wywijali na parkiecie Bosak, Tusk i Wałęsa?

2025-11-10 19:25

Show "Taniec z gwiazdami" chociaż w telewizji jest od lat, to wciąż budzi ogromne i cieszy się sympatią widzów. Mało kto pamięta, ale przed laty na parkiecie tanecznego show pojawiały się osoby ze świata polityki: posłowie oraz córki znanych polityków. To były nazwiska z pierwszych stron gazet! Przypominamy, kto wirował w "Tańcu z gwiazdami"!

  • "Taniec z gwiazdami" od lat bawi widzów, a w jego historii znalazły się zaskakujące występy osób ze świata polityki.
  • Na parkiecie pojawili się m.in. córka prezydenta Kwaśniewskiego, posłowie tacy jak Krzysztof Bosak, czy córki Lecha Wałęsy i Donalda Tuska.
  • Niektórzy politycy świetnie sobie poradzili, inni mniej, ale ich udział zawsze wzbudzał ogromne emocje i był szeroko komentowany.
  • Chcesz dowiedzieć się, kto jeszcze z politycznego świata wirował na parkiecie i jak wspominają ten czas? Sprawdź pełną listę!

"Taniec z gwiazdami" zadebiutował w polskiej telewizji w 2005 roku. Najpierw widzowie mogli oglądać program na antenie TVN, a potem Polsatu i tak jest do tej pory. Przez kilkanaście edycji programu przewinęło się w "Tańcu z gwiazdami" wiele gwiazd większego i mniejszego formatu. Głównie uczestnikami byli aktorzy, piosenkarze, sportowcy czy dziennikarze, ale w historii programu tańczyli też politycy oraz dzieci polityków. Przypominamy, kto i z kim ze świata polityki tańczył w "Tańcu z gwiazdami"!

Posłowie i córki polityków! Oni tańczyli w "Tańcu z gwiazdami" 

Pierwszą osobą zbliżoną do świata polityki w 3. edycji "Tańca z gwiazdami" była córka byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, czyli Ola Kwaśniewska. Tak wspominała swój występ w show: - Gdyby nie "Taniec z gwiazdami" pewnie nie wpadłabym też na to, żeby pracować w mediach, bo w mojej rodzinie nikt nie uprawiał wolnego zawodu. A po programie dostałam sporo propozycji i z niektórych zdecydowałam się skorzystać. Nie mogę więc powiedzieć, że żałuję udziału w programie, bo nie wiem, co by było gdyby - oceniła po latach w rozmowie z Plejadą.

Posłowie w "Tańcu z gwiazdami". Ależ to było show!

Wszyscy chyba pamiętają, że w programie brał udział Krzysztof Bosak. Dziś jest poważnym wicemarszałkiem Sejmu z ramienia Konfederacji, a wtedy był młodziutkim politykiem. Bosak tańczył w parze z tancerką Kamilą Kajak w jesiennej edycji programu w 2007 roku. Ludzie już go znali, bo w 2005 roku został posłem Ligi Polskich Rodzin.

W "Tańcu z gwiazdami" radził sobie nieźle, zajął ze swoją partnerką 8. miejsce. W jednym z wywiadów wspominał: - Myślę, że każdy czas ma swój charakter. Jak był "Taniec z Gwiazdami" to miałem dwadzieścia kilka lat... Byłem młody, teraz jestem panem w średnim wieku, ojcem, mężem, byłym kandydatem na prezydenta, ujmowanym w rankingach zaufania publicznego. Traktuję to jako zobowiązanie, by zachowywać się poważnie. 

W tej samej edycji, w której tańczył Krzysztof Bosak, wystąpiła była posłanka Sandra Lewandowska. Jej udział w popularnym programie tanecznym zakończył się jednak klapą. Sandra Lewandowska wraz z partnerem Michałem Skawińskim zajęła przedostanie miejsce, plasując się daleko za Bosakiem.

Córka Wałęsy pląsała na parkiecie

Dwie edycje wcześniej od Bosaka w "Tańcu z gwiazdami" pojawiła się jedna z córek Lecha i Danuty Wałęsów, Maria Wiktoria Wałęsa.  Było to w 2006 roku, a jej tanecznym partnerem został Paweł Godek. Maria Wiktoria Wałęsa szybko została ulubienicą widzów, ale i mediów, które chętnie rozpisywały się na jej temat. Co ciekawe, córka byłego prezydenta znalazła wśród gwiazd koleżankę. Szybko dogadała się z Edytą Herbuś.

DALSZY TEKST POD GALERIĄ ZDJĘĆ

Oni tańczyli w Tańcu z gwiazdami
45 zdjęć

Kasia Tusk była gwiazdą tanecznego show! Po latach oceniła swój udział. Gorzko!

W piątej edycji tanecznego show udział brała Kasia Tusk, córka ówczesnego lidera PO Donalda Tuska. Była w czołówce programu, bo z tancerzem Stefano Terrazzino zdobyła trzecie miejsce! Kilka lat temu w wywiadzie dla „Twojego Stylu” mówiła:

- W tym wieku pieniądze nie odgrywają szczególnej roli. Zdecydowanie przeważyła ciekawość. Poczucie, że szansa może się nie powtórzyć. To był 2007 rok, miałam niespełna 20 lat. W domu odbyła się narada i tata powiedział, że żałuje tylko tych rzeczy, których nie zrobił. Ale ten występ raczej mi odradzał. Ja uznałam, że to będzie ciekawa przygoda – komentowała. 

Wielka metamorfoza byłej minister z partii Leppera zaprowadziła ją do tanecznego show

Jednym z bardziej spektakularnych udziałów polityków w show był ten Anny Kalaty. W "Tańcu z gwiazdami" brała udział jako była minister i po wielkiej metamorfozie! Mocno schudła, zmieniła kolor włosów, fryzurę i styl ubierania. Odmłodniała! Jej partnerem był tancerz Krzysztof Hulboj, z którym zajęła 11. miejsce. 

Ostatnim razem osoba ze świata polityki brała udział w "Tańcu z gwiazdami" wiosną 2017 roku, a był to Tomasz Zimoch, chociaż wówczas w roli znanego komentatora sportowego. Bo przypomnijmy, że po kilku latach od występów w show Zimoch zdecydował się iść w politykę i w 2019 wystartował do Sejmu z listy KO, w 2023 roku znów został posłem, ale tym razem z listy Trzeciej Drogi.

