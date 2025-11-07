Była pierwsza dama z ważną nagrodą! Danuta Wałęsa dostanie 75 tys. zł

Joanna Drzycimska
PAP
2025-11-07 9:03

Danuta Wałęsa, była pierwsza dama, a także Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz i więzień polityczny są laureatami Nagrody im. Andrzeja Wajdy 2026. Wcześniej to wyróżnienie trafiło także między innymi do Jurka Owsiaka, Janiny Ochojskiej i Adama Wajraka.

Danuta Wałęsa

i

Autor: Super Express Danuta Wałęsa
  • Fundacja Kyoto-Kraków ogłosiła laureatów Nagrody im. Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz-Wajdy na rok 2026.
  • Wyróżnieni zostali Danuta Wałęsa, za jej siłę i wkład w historię Polski, oraz Andrzej Poczobut, za niezłomną walkę o prawdę i prawa człowieka.
  • Nagroda honoruje osoby działające w duchu solidarności społecznej, łączące wrażliwość artystyczną z odwagą moralną.
  • Dowiedz się więcej o znaczeniu tej nagrody i dotychczasowych laureatach, a także kiedy odbędzie się uroczystość wręczenia!

Nagrodę im. Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz-Wajdy przyznaje Fundacja Kyoto–Kraków. Dostają ją osoby i organizacje, które wybitnie działają w duchu solidarności społecznej "za postawy, które – podobnie jak życie i twórczość jej patrona – łączą artystyczną wrażliwość, odwagę moralną i troskę o wspólnotę". Kapituła ogłosiła, że nagrodę 2026 otrzymają dwie osoby - Danuta Wałęsa, była pierwsza dama, oraz Andrzej Poczobut - dziennikarz, publicysta i działacz Związku Polaków na Białorusi.

Danuta Wałęsa - symbol siły, odwagi i determinacji

Danuta Wałęsa jest - zgodnie z argumentacją kapituły - "jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet współczesnej historii Polski, symbolem siły, odwagi i determinacji w obliczu dziejowych wyzwań. Przez wiele lat pozostawała w cieniu męża, Lecha Wałęsy, będąc jednak nie mniej ważnym uczestnikiem polskiej drogi do wolności. To Danuta Wałęsa odebrała w jego imieniu Pokojową Nagrodę Nobla. Dziś, jako działaczka społeczna, podejmuje tematy równości, rodziny i empatii, przypominając, że solidarność zaczyna się od codziennej odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jej historia jest świadectwem odwagi i wewnętrznej siły, a zarazem jednym z najbardziej autentycznych głosów polskiej historii ostatnich dekad".

Andrzej Poczobut - niezłomna walka o prawdę i prawa człowieka

Andrzej Poczobut z kolei "stanowi symbol niezłomnej walki o prawdę, prawa człowieka i wolność słowa. W obliczu brutalnych represji i więzienia pozostał wierny przekonaniu, że słowo może być aktem wolności, a świadectwo prawdy obowiązkiem wobec narodu. Jego postawa, łącząca odwagę z głębokim poczuciem odpowiedzialności, jest świadectwem solidarności między narodami Polski i Białorusi oraz przypomnieniem, że wartości, które były ważne dla Andrzeja Wajdy – wolność, godność i prawda – są uniwersalne i ponadczasowe".

Nagroda jest przyznawana od 2018 roku, a w gronie jej laureatów jak dotąd znaleźli się: Jerzy Owsiak, Adam Wajrak, Janina Ochojska, Dariusz Popiela, Anna Dąbrowska, Marian Turski, Fundacja Wolne Sądy, Adam Michnik. Wręczenie tegorocznych nagród nastąpi 6 marca 2026 r. w setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy. Laureaci otrzymają grafikę – autoportret reżysera - oraz 75 tys. zł.

DANUTA WAŁĘSA
WAŁĘSA
ANDRZEJ POCZOBUT