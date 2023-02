Córeczka Szymona Hołowni miała nietypowe marzenie. Tata od razu je spełnił

Krzysztof Bosak ma gigantyczny problem z robakami! Dręczyły go cały weekend

Szymon Hołownia nie widzi świata poza swoimi dwoma córeczkami. Często opowiada o swoich rodzicielskich zmaganiach w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się poradami, pomysłami i trikami dla innych rodziców, a przy okazji chwali się swoimi pociechami. Tym razem polityk postanowił spełnić życzenie swojej starszej córki Marysi. Przy okazji powspominał dawne czasy. - Maria stwierdziła dziś, przy okazji bytności w Warszawie, że chce zapoznać się z metrem. Każdy, kto korzystał wie, że to już nie jest smętne „pół metra”, które ja pamiętam z czasów studenckiej młodości (była jedna linia i jeździła od Kabat do Politechniki). Dziś śmignęliśmy niczym błyskawice między Uniwersytetem a Stadionem Narodowym, było supercool, więc zdaje się że stała klientka warszawskiego zbiorkomu - naprawdę dającego radę - już się szykuje – opisał w poście na Instagramie. Nietypowe marzenie dziewczynki może zaskoczyć dorosłych, których komunikacją miejską poruszają się na co dzień. Trzeba jednak przyznać, że tata wywiązał się z zadania, a jego córeczka była zachwycona wycieczką!

