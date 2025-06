Czarnecki pokazał, jak z Kaczyńskim czekają na wyniki. Na stole same frykasy: boczek, ogórki i smalec. Oto kulisy!

Rafał Trzaskowski ma dwójkę dzieci i psa Bąbla! Co o nich wiemy?

Za nami wybory prezydenckie, a przed nami emocjonujące godziny oczekiwania. Wybory prezydenckie 2025, które zakończyły się o godzinie 21 (w niedzielę 1 czerwca) przyniosły wyniki sondażowe exit poll. Zgodnie z nimi więcej głosów zebrał Rafał Trzaskowski. Natomiast już po godzinie 23:00 spłynęły pierwsze dane late poll i te mogło zaszokować, bo sytuacja się diametralnie zmieniła i to Karol Nawrocki wyszedł na prowadzenie. Z pewnością politycy PiS i KO oraz sztabu obu kandydatów dziś nie zasnął! Obie strony czeka długa noc i oczekiwanie na wyniki, które będą spływały w kolejnych godzinach.

Tymczasem znany polityk Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki pokazał kulisy tego oczekiwania. Do sieci trafiło zdjęcie z zaplecza kampanijnego i wyborczego wydarzenia, czyli wieczoru wyborczego, a właściwie nocy wyborczej. Na zdjęciu widać znane twarze. Przy stole siedzą: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wraz z m.in. właśnie Ryszardem Czarneckim oraz byłym premierem Mateuszem Morawieckim, a także liderem rumuńskiej prawicy Georgem Simionem, który pojawił się na wieczorze wyborczym popieranego przez PiS kandydata Karola Nawrockiego.

- Czekamy w dobrym towarzystwie na dobry wynik! - opisał zdjęcie Czarnecki.

Ale to, co szczególnie zwraca uwagę na fotografii polityków to... stół! Widać, że mieli oni całkiem udaną biesiadę przy smakołykach z tradycyjnej kuchni. Na stole widać bowiem słoik ze smalcem, ogórki kiszone, podpłomyki, chleb oraz wędliny i przysmaki zawijane w boczek. Przed Kaczyńskim stoi zaś pusta butelka po coca-coli.

