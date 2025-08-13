Czarzasty w głębokim smutku po śmierci Jerzego Dziewulskiego. Przejmujące słowa pożegnania

Jerzy Dziewulski był znanym oficerem policji, antyterrorystą, odpowiedzialnym za największe akcje policyjne. Wystarczy wspomnieć, że uczestniczył i kierował likwidacją 13 zamachów terrorystycznych, w tym na pokładach samolotów. Był też dowódcą ze strony polskiej specjalnej operacji przerzutu ludzi pochodzenia żydowskiego z dawnego ZSRR i Rosji do Izraela, znanej jako operacja „Most”), którą organizowały rząd Izraela i Polski. Dziewulski był także politykiem. Przez cztery kadencje Sejmu zasiadał w poselskich ławach, w 1991 roku zasiadł w Sejmie, do którego dostał się z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, a w kolejnych latach był parlamentarzystą SLD.

Współpracował także z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, najpierw w czasie kampanii prezydenckiej Kwaśniewskiego w 1995 r. jako szef ochrony osobistej, a następnie był prezydenckim doradcą do spraw bezpieczeństwa.

Politycy żegnają Jerzego Dziewulskiego

Kondolencje bliski zmarłego w dniu śmierci złożył wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski: - Składam najgłębsze wyrazy współczucia wszystkim bliskim, którzy pożegnali Jerzego Dziewulskiego. Dziewulski był człowiekiem, który „kochał Polskę, pracował i oddał swoje życie zawodowe Polsce - powiedział polityk.

Dziewulskiego pożegnał też Leszek Miller. Były premier opublikował wpis na portalu X:

- Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Jerzego Dziewulskiego – byłego posła, antyterrorysty i funkcjonariusza, który przez lata z oddaniem służył Polsce. W tych trudnych chwilach łączę się w bólu z Rodziną i Bliskimi, składając wyrazy najszczerszego współczucia.

W środę (13 sierpnia) pojawiło się też pożegnanie Jerzego Dziewulskiego przez wicemarszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego, opublikowane na łamach "Gazety Wyborczej". To wzruszające słowa:

Z głębokim smutkiem przyjąłem informację o śmierci Jerzego Dziewulskiego. Posła na Sejm I, II, III i IV kadencji, osoby troszczącej się o bezpieczeństwo Polaków. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składam wyrazy współczucia. Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu RP.