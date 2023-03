Posłanka PiS na szkoleniu wojskowym. Pozazdrościła Mariannie Schreiber?

- Kolejny dzień szkolenia wojskowego. Nosić mundur Wojska Polskiego to duma i zobowiązanie. Chylę czoła przed WP - napisała Dominika Chorosińska na Twitterze. Czyżby żona aktora Michała Chorosińskiego poszła w ślady Marianny Schreiber, która niedawno zakończyła 28-dniowe szkolenie wojskowe? Z uwagi na to, że aktorka jest matką aż szóstki dzieci, w tym 2,5-letniej dziewczynki, tak długi okres obecności poza domem raczej nie wchodzi w rachubę.

Niestety pod postem posłanki Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się hejterskie wpisy. Internauci zaczęli szydzić z aktorki, wypominając jej zdradzę męża. Dominika Chorosińska miała mieć romans z o 10 lat starszym od siebie reżyserem i kompozytorem, z którym miała zajść w trzecią ciążę z synem Józkiem. Mąż jednak uznał dziecko za swoje. Małżonkowie potem stali się twarzami akcji katolickiej "Wierność jest sexy".

- Skleiliśmy małżeństwo, choć z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe. Najpierw zaczęła mnie rozsadzać tęsknota za sakramentami. Pewnego dnia na targach książki przypadkowo natknęłam się na Dzienniczek s. Faustyny. Przeglądając go, znalazłam zdanie, że mogą przyjść do mnie najwięksi grzesznicy. Poczułam, że zalewa mnie strumień boskiej miłości. Dziś uważam, że to m.in. s. Faustyna uratowała moje małżeństwo - mówiła Dominika Chorosińska w jednym z wywiadów.

Chorosińscy są rodzicami Anastazji, Matyldy, Józefa, Piotra, Jana Pawła i dziewczynki, którego imienia nie wyjawili.

Kolejny dzień szkolenia wojskowego. Nosić mundur Wojska Polskiego to duma i zobowiązanie. Chylę czoła przed WP🇵🇱#WojskoPolskie pic.twitter.com/vUOPaU7PIN— Dominika Chorosińska (@chorosinska) March 31, 2023