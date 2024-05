Donald Tusk pokazał się z wnukami. Ale nie ze wszystkimi! Brakuje jednego

Donald Tusk to dziadek w stu procentach! Może pochwalić się aż pięciorgiem wnucząt. Jego syn Michał Tusk ma trzech synów, a córka Kasia Tusk to mam dwóch córeczek. Tusk, jak przystało na dziadka uwielbia spędzać czas z wnukami, i jeśli tylko pozwalają mu na to obowiązki, chętnie zajmuje się dziećmi. Razem z nimi spędza czas aktywnie, najmłodsze pociechy zabiera do parku i na plac zabaw, pilnując, by dziewczynki mogły się bawić beztrosko, ale też bezpiecznie. Tusk czuwa nad nimi, a przy okazji z pewnością sam odpoczywa. Głowę ma wtedy zajętą nie sprawami wielkiej polityki, ale właśnie ukochanymi wnusiami.

Specjalny dzień dziecka w KPRM. Moc atrakcji czeka na najmłodszych!

Z okazji dnia dziecka w kancelarii premiera zaplanowane zostały specjalne wydarzenia i atrakcje dla najmłodszych. W „Bajkowym ogrodzie” w sobotę, 1 czerwca odbędzie się piknik i magiczne świętowanie Dnia Dziecka w KPRM. Wspólna zabawa zaczynamy o godz. 10.00. Na dzieci czeka moc atrakcji, bo jak czytamy na stronie KPRM dzieci poznają tajniki pracy strażaka czy żołnierza, będą mogły poczuć się jak górnicy! Będzie też mnóstwo ciekawostek naukowych i rozwijających wyobraźnię, a także możliwość zabawy z najnowszymi technologiami. - Specjalnie na tę okazję szykujemy wiele warsztatów. Sami stworzycie biżuterię, breloki, magnesy, własną książkę i wiele więcej. Fantastyczną atmosferę dopełni malowanie twarzy, tworzenie bajkowych fryzur czy magicznych tatuaży - czytamy.

Tuż przed tym fantastycznym dniem Donalda Tuska w pracy odwiedziły wnuki. - Ostatnie przygotowania do Dnia Dziecka. Konsultacje z ekspertami. Sobota, 10 rano w ogrodach Kancelarii Premiera. Będą goście specjalni, w tym największe gwiazdy polskiego sportu. Wśród nich R…, przepraszam, zagalopowałem się, to przecież tajemnica państwowa - napisał dziadek Tusk i pokazał zdjęcie z wnukami.

