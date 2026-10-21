Drinki, plaża i relaks. Tak europoseł Joński wypoczywał z rodziną!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-10-21 2:38

Fotoreporter „Super Expressu” zauważył w Sopocie znajomą postać. Okazało się, że to europoseł KO Dariusz Joński (47 l.), który przyjechał do kurortu częściowo służbowo i częściowo prywatnie, gdyż zabrał ze sobą rodzinę. – Chciałem sprawić niespodziankę synowi, który obchodził swoje święto – opowiada nam polityk.

Polityk KO zabrał rodzinę nad morze

Europoseł Joński uczestniczył w wydarzeniu Europejskie Forum Nowych Idei. – Zostaliśmy troszkę dłużej w Sopocie – powiedział „Super Expressowi”, dodając, że jego 6-letni syn obchodził 29 września urodziny. – Sprawiliśmy mu niespodziankę, zabierając go do Sopotu. Było fajnie, trochę odpocząłem – relacjonuje polityk KO. Żona europosła, Małgorzata Espinoza-Jońska, jest w połowie Kubanką.

Donald Tusk wrócił z Brukseli do domu i obsypał żonę kwiatami!Nasz fotoreporter zauważył, że towarzyszyła mężowi podczas zakupów. Po jakimś czasie małżonkowie wraz z dziećmi, Laurą i Oliwierem, wyszli na sopocką plażę. Następnie rodzina poszła do smażalni ryb. Dzieci bawiły się na pobliskim placu zabaw, a dorośli odpoczywali, jedząc rybę z frytkami i pijąc drinki.

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Plażowa, jesienna aura zdecydowanie sprzyjała resetowi, a mały Oliwier był zachwycony urodzinową niespodzianką przy szumie bałtyckich fal! Taki krótki, luźny wypad nad morze to był strzał w dziesiątkę – bateria naładowana na 100 procent przed kolejnymi wyzwaniami posła Jońskiego w Brukseli!

Dariusz Joński z żoną na ulicy. Na miniaturkach europoseł z rodziną w Sopocie. O ich wspólnym wyjeździe przeczytasz na SE.
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