Dziś zmarły Riad Haidar obchodziłby urodziny. Wzruszające słowa. Ciężko powstrzymać łzy, gdy się to czyta

Riad Haidar zmarł 25 maja 2023 roku w wieku 71 lat. Haidar był posłem KO, ale przede wszystkim znanym i cenionym lekarzem. Pochodził z Syrii, ukończył w Polsce studia lekarskie na Akademii Medycznej w Lublinie. Od 1989 Haidar posiadał polskie obywatelstwo. W październiku 2021 roku poinformował o przejściu ciężkiej operacji. Zanim Riad Haidar został posłem Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku, działał w SLD w latach 2000-2019. Był radnym Miasta Biała Podlaska i sprawował mandat w Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jego śmierć wstrząsnęła nie tylko światem polityki, ale i jego pacjentami, którzy wiele mu zawdzięczali. Haider pracował też jako Ordynator Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

1 sierpnia Haidar obchodziłby urodziny. Z tej okazji na Facebooku pojawił się poruszający wpis:

- Dzisiaj, 1 sierpnia, nasz Tata obchodziłby 72 urodziny. Celowo nie piszę „świętował” tylko obchodził, bo już byłby na swoim oddziale, na obchodach rocznicy PW44, albo w swoim biurze poselskim przyjmując interesantów. Do świętowania raczej był zmuszany przez nas, wtedy był tort, restauracja albo zwykły grill w ogrodzie. Żadnych wielkich celebracji, drogich prezentów, wzniosłych toastów i podsumowań. Alleluja i do przodu. Radość, że kolejny rok za nami i oczekiwanie na to, co przed nami - napisano w poruszających słowach, które wyciskają łzy.

Jak dodano we wpisie trwają prace nad powołaniem do życia Fundacji im. Riada Haidara. - Z takiego prezentu Tata by się na pewno bardzo ucieszył - dodano we wpisie.