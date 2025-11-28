Europoseł PiS dwa miesiące temu wziął ślub. Pokazał cudne zdjęcie z piękną żoną i przekazał wieści

Europoseł PiS, Jacek Ozdoba, we wrześniu 2025, ożenił się ze swoją ukochaną, Izabelą. Para pobrała się w jednym z warszawskich kościołów.

Młodzi poznali się dzięki współpracy nad projektami analitycznymi dotyczącymi Unii Europejskiej.

Dwa miesiące po ślubie małżonkowie udali się w podróż do Watykanu, gdzie uczestniczyli w audiencji u papieża Leona XIV.

Podczas audiencji para miała na sobie stroje ślubne i otrzymała błogosławieństwo od Ojca Świętego.

Europoseł PiS po ślubie! Żonę poznał dzięki... pracy!

Jacek Ozdoba, czyli bardzo znany polityk Prawa i Sprawiedliwości, we wrześniu został mężem. Zawarł on związek małżeński ze swoją ukochaną, Izabelą. Zakochana para pobrała się w jednym z warszawskich kościołów. Co ciekawe, małżonków połączyła praca. Jak relacjonował niegdyś europoseł, poznał przyszłą żonę przy okazji współpracy nad projektami analitycznymi dotyczącymi Unii Europejskiej:

- Jej wiedza i intuicja polityczna od razu zrobiły na mnie duże wrażenie. Polityka to faktycznie obszar, w którym się rozumiemy, a to w moim zawodzie jest bardzo ważne - komentował w rozmowie z "Super Expressem" polityk. Wiadomo, że pani Izabela to ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka na UKSW w Warszawie.

Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych UE oraz integracji europejskiej. Jest także sprawnym organizatorem i managerem. Polityka i jego ukochaną łączyły też wspólne zainteresowania i to, że oboje uwielbiają spędzać razem czas: - Prywatnie lubimy spędzać czas na długich spacerach i aktywnie wypoczywać na żaglach czy rowerach. No i oczywiście nasz czworonożny przyjaciel zajmuje ważne miejsce w naszym życiu - mówił nam polityk.

Poślubna podróż Jacka Ozdoby. Europoseł z żoną odwiedzili Watykan

Dwa miesiące po ślubie para postanowiła uczcić w wyjątkowy sposób. Europoseł i jego żona wyruszyli w podróż do Italii. Czy może być bardziej romantyczny kierunek podróży? Z tym pięknym miejscem ciężko rywalizować. Świeżo upieczeni małżonkowie wybrali się do Watykanu. Mieli okazję na żywo zobaczyć papieża! Zdjęciami z poślubnej podróży Jacek Ozdoba pochwalił się w sieci.

- Mąż i żona u Ojca Świętego Leona XIV Dziś mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w audiencji u Ojca Świętego Leona XIV i otrzymać Jego błogosławieństwo. Wśród uczestników było wiele par z Polski, w tym nasi Kochani Górale! - napisał uradowany. Co istotne, oboje na audiencji pojawili się w strojach ślubnych, czyli polityk miał na sobie elegancki garnitur i muchę, a jego zona piękną białą suknię przypominającą tę ślubną oraz długi, biały szal.