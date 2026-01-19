Europosłanka w eleganckiej kreacji na dobroczynnym balu. Obok same gwiazdy

Europosłanka zachwyciła na balu!

XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny w CKK Jordanki, nazywany "Balem na 250 par", odbył się w sobotę, 17 stycznia. Od 2010 roku marszałek Piotr Całbecki zaprasza na tę imprezę uznane postaci ze świata sportu, kina, muzyki i polityki.

SPRAWDŹ KONIECZNIE: Gwiazdy z pierwszych stron gazet przyjechały na wielki bal do marszałka. Mamy dużo zdjęć ze środka

W tym roku wśród gości wyjątkowego balu znalazła się europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus, która na uroczystości pojawiała się w towarzystwie męża. Para wygląda znakomicie. Polityczka postawiła na klasyczną czerń, ale w wyjątkowym wydaniu. Jej suknię zdobyły koronki i hafty. Posłanka pochwaliła się w sieci kilkoma zdjęciami z wydarzenia:

- Jak zarywać nockę to tylko w słusznym celu 💪 XIV Bal Marszałka województwa Kujawsko-pomorskiego Piotra Calbeckiego to zawsze wsparcie na ważne cele. Tym razem zbieraliśmy fundusze na trzy organizacje: Stowarzyszenie Serce Torunia, pomaga osobom w kryzysie bezdomności; Fundacja Trisomiaki z Bydgoszczy-wspiera osoby z niepełnosprawnością; Ośrodek Wychowawczy Sióstr Orionistek we Włocławku-opiekuje się młodzieżą wymagającą kształcenia specjalnego A przy okazji świetne spotkania - napisała.

Bal z udziałem gwiazd!

Zaproszeni na bal mieli też okazję wysłuchać wyjątkowego koncertu Kuby Badacha, a także wziąć udział w licytacji przedmiotów przekazanych od znanych osób, także ze świata polityki. Na licytację trafiły m.in. spinki do mankietów podarowane przez premiera Donalda Tuska (nowy właściciel zapłacił za nie 9 tysięcy złotych), pióro przekazane przez byłego prezydenta Bronisława Komorskiego (zostały nabyte za kwotę 6 tysięcy złotych).

- Tegoroczny bal, to nie tylko trójka głównych beneficjentów. To także 34 podmioty, które od czternastu edycji uczestniczą w tej inicjatywie dzięki Państwa dobroczynności. Wspólnie liczymy na Waszą szczodrość i jestem przekonany, że nie zawiedziecie. Niech żyje czternasty Marszałkowski Bal Dobroczynny! To naprawdę wyjątkowe wydarzenie – powiedział podczas otwarcia marszałek Piotr Całbecki. W XIV Marszałkowskim Balu Dobroczynnym udział wzięły także gwiazdy sceny, aktorki Katarzyna Figura, Ewa Kasprzyk oraz Magdalena Czerwińska, a także aktorzy Rafał Mohr, Cezary Łukaszewicz.