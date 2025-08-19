Fotograf przerwał milczenie na temat Agaty Dudy. Oto cała prawda o byłej pierwszej damie

Przez ostatnie 10 lat pierwszą damą była Agata Duda. Zanim trafiła wraz z mężem do Pałacu Prezydenckiego pracowała jako nauczycielka niemieckiego w jednym z krakowskich liceów, a praca była jej powołaniem i pasją. Musiała jednak zmienić swoje życie i wejść w nieznany świat, została prezydentową, a oczy całej Polski były zwrócone właśnie na nią. To, co odróżniało Agatę Dudę od poprzedniczek, a szczególnie od choćby Jolanty Kwaśniewskiej czy też Marii Kaczyńskiej, to duży dystans z jakim podchodziła do mediów i swoje w nich aktywności.

Podjęta przez nią na początku prezydenckiej drogi męża decyzja, by nie zabierać głosu w publicznych dyskusjach, nie udzielać wywiadów. Zrobiła dosłownie kilka wyjątków. Co prawda działała dużo, odbywała masę spotkań z młodzieżą, dziećmi czy osobami starszymi, ale robiła to w spokoju, na własnych zasadach. Niektórzy, szczególnie polityczni przeciwnicy i część mediów, zarzucali jej milczenie. Ona jednak była nieugięta.

Ostatnio w czasie rozmowy z Żurnalistą na temat małżonki wypowiedział się Andrzej Duda. Były prezydent przyznał, że jego żona podjęła decyzję, by tak prowadzić swoją działalność, i tego się trzymała. - Moja żona nigdy nie marzyła, żeby zostać pierwszą damą. Nie była to jej ambicja. Jest z absolutnie świadomego wyboru nauczycielką, pedagogiem - stwierdził Andrzej Duda w rozmowie z Żurnalistą. Fragmenty wywiadu podała w sieci dalej Katarzyna Pawlak-Mucha, która współpracowała z prezydentem Dudą w jego kancelarii. Do jej postów odniósł się długo związany z KPRP fotograf Jakub Szymczuk, który wprost wyznał, jaka była Agata Duda, jako pierwsza dama.

Szymczuk był prezydenckim fotografem, towarzyszył Andrzejowi Dudzie krok w krok w czasie najważniejszych wydarzeń, a nieraz udało mu się uchwycić nieznane oblicze prezydenta. Teraz postanowił zabrać głos na temat Agaty Dudy:

Wielokrotnie różni dziennikarze, nawet na offie podpytywali o pewne kwestie związane z Małżonką Prezydenta, jedna z moich zasad było nie poruszać tego tematu, nie interesować się nim i w ogóle do niego nie odnosić, choć wielokrotnie czułem potrzebę napisania na X, wyrzucenia z siebie, złości na poziom kłamstw, oszczerstw i manipulacji, którymi była obrzucana Agata Kornhauser-Duda a jest kobietą twardą, pracowitą i jak to się mówi zjadła żeby na swojej robocie, której (co wymaga szczególnego uznania) nie musiała wykonywać.

Fotograf dodał, że jeszcze więcej na temat pani prezydentowej mógłby powiedzieć jej osobisty fotograf: - O tym mógłby poświadczyć Grzegorz Jakubowski, jej osobisty fotograf, którego czasami miesiącami nie było w domu bo był przy każdej aktywności prezydentowej. Ja miałem często więcej czasu niż on. I co widać na stronach kancelarii - po zdjęciach - było tego tak dużo, że nie sposób spamiętać. To była mocna kobieta, wykonująca tytaniczną pracę u podstaw. I wielokrotnie irytowało mnie to, że nie chce zaprosić mediów i o tym wszystkim opowiedzieć… natomiast patrząc już z dystansu i perspektywy czasu uważam, że to było wielkie z jej strony - podsumował.

